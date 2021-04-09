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Giriş Tarihi: 9.4.2021 23:46

Fenerbahçe’nin Kübalı voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

DHA
Fenerbahçe’nin Kübalı voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

Cumhurbaşkanı , İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde ’nu kabul etti. Heyette bulunan Küba vatandaşı  ve oyuncusu Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU

Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Fenerbahçe’nin Kübalı voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti
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