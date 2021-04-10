Bisiklet Turu yarın başlıyor

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı.etabı ile başlayacak olan tur, 18 Nisan'da Kuşadası'ndaki finişle sona erecek.organizasyonun uzunluğu ise 1344 kilometre olarak saptanırken, yarışın basın toplantısı Nevşehir'de bir otelde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısına gönderdiği mesajda organizasyonun önemine dikkat çekip, katılan tüm sporcu ve takımlara başarılar diledi.