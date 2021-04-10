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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Bisiklet Turu yarın başlıyor

Bisiklet Turu yarın başlıyor
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı. Yarın Nevşehir- Kapadokya etabı ile başlayacak olan tur, 18 Nisan'da Kuşadası'ndaki finişle sona erecek. 25 takım ve 175 sporcunun katılacağı organizasyonun uzunluğu ise 1344 kilometre olarak saptanırken, yarışın basın toplantısı Nevşehir'de bir otelde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısına gönderdiği mesajda organizasyonun önemine dikkat çekip, katılan tüm sporcu ve takımlara başarılar diledi. Organizasyonu 3 milyar insanın izleyeceği açıklandı.

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Bisiklet Turu yarın başlıyor
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