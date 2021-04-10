Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybol heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti. İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey de heyetteydi. Özbey, Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile EdaErdem Dündar da Başkan Erdoğan'a voleybola olan desteklerindendolayı teşekkür etti.
MELİSSA VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU
Heyette, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Kübalı sporcusu Melissa Vargas da vardı. 21yaşındaki voleybolcunun Türkvatandaşlığına geçtiği ve bundansonra Türkiye Milli Takımı içinter dökeceği kaydedildi. Vargas, sarı-lacivertlilerde 2018-19'da Türkiye Kupası ikinciliği ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadı.