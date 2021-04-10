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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybol heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybol heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti. İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey de heyetteydi. Özbey, Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Başkan Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.



MELİSSA VARGAS TÜRK VATANDAŞI OLDU
Heyette, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Kübalı sporcusu Melissa Vargas da vardı. 21 yaşındaki voleybolcunun Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Türkiye Milli Takımı için ter dökeceği kaydedildi. Vargas, sarı-lacivertlilerde 2018-19'da Türkiye Kupası ikinciliği ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan voleybol heyetini kabul etti
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