Tekvandoda 1 altın 2 gümüş

Bulgaristan'ınbaşkenti Sofya'dadüzenlenen AvrupaBüyükler TekvandoŞampiyonası'nın ikincigününde milli sporcularımız,1 altın ve2 gümüş madalyakazandı. Erkekler 63kiloda Hakan Reçber,finalde İspanyol rakibiJoan Jorquera'yı18-12 yenerek altınmadalyanın sahibiolup, Türkiye'yeAvrupa şampiyonluğugetirdi. HaticeKübra İlgün, kadınlar57 kilo finalindeolimpiyat şampiyonuİngiliz JadeJones'a 20-5 yenilerekgümüş eldeetti. 53 kiloda ZelihaAğrıs ise Rusya'danTatiana Minina'ya24-17 mağlup olarakAvrupa ikincisi oldu.