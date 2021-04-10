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Giriş Tarihi: 10.4.2021

Tekvandoda 1 altın 2 gümüş

Tekvandoda 1 altın 2 gümüş
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcularımız, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, finalde İspanyol rakibi Joan Jorquera'yı 18-12 yenerek altın madalyanın sahibi olup, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi. Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'a 20-5 yenilerek gümüş elde etti. 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise Rusya'dan Tatiana Minina'ya 24-17 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

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Tekvandoda 1 altın 2 gümüş
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