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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Ata sporlarımız yaygınlaşacak

Ata sporlarımız yaygınlaşacak
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla çevrim içi toplanan foruma video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Bireyselliği yücelten, maneviyatı yok sayan, geleneksel değerleri hor hakir gören hakim zihniyet, salgının yol açtığı sorunları derinleştirmiştir. Türkiye olarak bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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