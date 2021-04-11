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Giriş Tarihi: 11.4.2021 12:11 Son Güncelleme: 11.4.2021 12:14

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan corona virüs test sonuçları hakkında açıklama!

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan corona virüs test sonuçları hakkında açıklama!

5-11 Nisan 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Varese şehrinde FISA’nın (Uluslararası Kürek Federasyonu) organize ettiği Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası Yarışlarına Türk Milli Takımımız katıldı. Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini Büyük Erkek 1x yarışını başarı ile bitiren sporcumuz kazandı. Böylece ülkemizi Tokyo ’nda temsil etme hakkı elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan corona virüs test sonuçları hakkında açıklama geldi. İşte federasyondan yapılan o açıklama...

'Muğla/Köyceğiz'deki kampın bitimiyle kontrolümüz altında olan Milli Takımımıza gerek FISA, gerekse uluslararası seyahat kuralları sebebi ile yaptırmış olduğumuz PCR testleri sonucu tüm kafilemizin sonuçları negatif çıkmış ve böylece İtalya'ya seyahat edilebilmiştir. Avrupa Şampiyonası'nda yarışlarımız devam etmekte iken, eve dönüş (uçağa biniş) için yaptırdığımız rutin PCR testi neticesinde biri sporcu kafilemizden 3 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Kurallar gereği temas riski sebebi ile Hafif Kilo Erkek 4x ekibimizi yarıştan çekip kontrol altında tutmak zorunda kaldık.

Pozitif çıkan arkadaşlarımız herhangi bir semptom göstermemiştir ve sağlık durumları gayet iyidir. Gerekli önlemler alınmış olup, otelde izole edilmektedirler.'

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Türkiye Kürek Federasyonu'ndan corona virüs test sonuçları hakkında açıklama!
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