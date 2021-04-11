Türkiye Kürek Federasyonu'ndan corona virüs test sonuçları hakkında açıklama geldi. İşte federasyondan yapılan o açıklama...

'Muğla/Köyceğiz'deki kampın bitimiyle kontrolümüz altında olan Milli Takımımıza gerek FISA, gerekse uluslararası seyahat kuralları sebebi ile yaptırmış olduğumuz PCR testleri sonucu tüm kafilemizin sonuçları negatif çıkmış ve böylece İtalya'ya seyahat edilebilmiştir. Avrupa Şampiyonası'nda yarışlarımız devam etmekte iken, eve dönüş (uçağa biniş) için yaptırdığımız rutin PCR testi neticesinde biri sporcu kafilemizden 3 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Kurallar gereği temas riski sebebi ile Hafif Kilo Erkek 4x ekibimizi yarıştan çekip kontrol altında tutmak zorunda kaldık.

Pozitif çıkan arkadaşlarımız herhangi bir semptom göstermemiştir ve sağlık durumları gayet iyidir. Gerekli önlemler alınmış olup, otelde izole edilmektedirler.'