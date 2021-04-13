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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:25

tenis maçlarına horonla hazırlanıyor!

Emirhan Bulut tenis maçlarına horonla hazırlanıyor!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 5 yaşında tenis oynamaya başlayan, birçok turnuvadan madalya ve kupayla dönen (15) zorlu karşılaşmalara horon oynayarak hazırlanıyor. Emirhan, "Müzik eşliğinde horon çekmeyi çok seviyorum ve bana motivasyon sağlıyor. Horon sonrası çıktığım karşılaşmaları genelde kazanıyorum" dedi.

Tenise 5 yaşında başlayan, 8 yaşından itibaren de turnuvalara katılan Emirhan Bulut başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye 10-12 Yaş Çiftler Tenis Turnuvası'nda ve Avrupa 14 Yaş Çiftler Tenis Turnuvası'nda birinci, Milli Eğitim Bakanlığı Okullararası Küçükler Tenis Türkiye Şampiyonası'nda birinci ve üçüncü olan Emirhan, birçok yarışma ve turnuvadan da ödülle döndü.

RAFAEL NADAL'I ÖRNEK ALIYOR

Ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal gibi olmak istediğini belirten Emirhan Bulut, "5 yaşından beri tenis oynuyorum, 8 yaşında turnuvalara katılmaya başladım. 10 yaş ve 12 yaş çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonluğum var. Okullar arasında Türkiye birinciliği ve üçüncülüğüm var. Geçen sene uluslararası turnuvada çiftlerde şampiyon oldum ve teklerde finale çıktım. En büyük idolüm Rafael Nadal. Hem sosyal yaşantısında hem de tenis hayatında ona çok özeniyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Çalışmalarımız sıkı ve adrenalin dolu geçiyor" dedi.

HORONLA ŞAMPİYONLUKLARA DOYMUYOR

Maçlara farklı bir yöntemle motive olduğunu aktaran Emirhan, "Genelde zor maçlardan önce kendimi rahatlatmak, motive etmek için horonu kullanıyorum. Horon çok hızlı bir oyun, tenisle de bu açıdan bağdaştırdığım için benim işime yarıyor ve ben de bunu kullanıyorum. Hem ısınma amaçlı oluyor hem de rahatlıyorum. Vücudumdaki bütün baskıyı atıp rakiplerimi zorluyorum. Horon oynadıktan sonra kendime güvenim artıyor, baskım azalıyor ve rahatlıyorum" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMA HAZIRLANIYOR

Emirhan Bulut'un 16 yaş milli takımına hazırlandığını dile getiren antrenörü Şahin Beyazgül ise şunları kaydetti: "Emirhan motivasyonu yüksek ve çalışkan bir oyuncu. Farklı özellikleri var. Bu da onu diğer oyunculardan önce çıkarıyor. Öncelikli hedefimiz bir ay sonra 16 yaş milli takımına hazırlamak, orada iyi bir derece yakalamak istiyoruz. Daha sonra ise uzun hedefimiz, 18 yaşına kadar dünya sıralamasında ilk 100'e girmesini planlıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emirhan çocukluk yaşlarından beri tenis oynuyor ve her antrenmana biraz daha gayret ederek geliyor. Bu da bizi sevindiriyor açıkçası."

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Emirhan Bulut tenis maçlarına horonla hazırlanıyor!
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