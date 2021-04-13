F.BAHÇE'NIN 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapmasının ardından Göztepe de harekete geçti.Göztepe, 1950'de İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı, finalde ise G.Birliği'ni eleyip kupayı kaldırmıştı56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ikinci etabında Mark Cavendish 2018'den bu yana ilk galibiyetini alarak turkuaz mayoyu sırtına geçirdi. Türk Hava Yolları Konya-Konya etabını kazanan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. İngiliz sprint yıldızı,dedi. Sporculara ödüllerini Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Bisiklet Federasyon'u Başkanı Erol Küçükbakırcı verdiBEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu Anderson Talisca, Türkiye günleriyle ilgili konuştu. Kariyerini Çin'de Guangzhou kulübünde sürdüren 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı: "Karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri var. Çok iyi anlaşıyorduk, ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi. 'Baba' diye hitap ederdim."FORBES dergisi 'Dünyanın En Değerli 20 Futbol Takımı' listesini açıkladı.Madrid ekibi 4.75 milyar dolar değeri ile ikinci sıraya düştü. Bayern Münih, 4.215 milyar dolar ile 3. sırada yer alırken, 2008'deki değeri 1.4 milyar dolar olan PSG %129 artışla değerini 2'ye katlayıp 2.5 milyar dolar ile 9. sıraya yükseldi.