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Giriş Tarihi: 13.4.2021

Spor turu

Spor turu
Göztepe'den 1950 için şampiyonluk başvurusu
F.BAHÇE'NIN 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapmasının ardından Göztepe de harekete geçti. İzmir kulübü, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için

TFF'ye resmen başvuruda bulundu. Göztepe, 1950'de İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı, finalde ise G.Birliği'ni eleyip kupayı kaldırmıştı
Turun ikinci etabında kazanan Cavendish
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ikinci etabında Mark Cavendish 2018'den bu yana ilk galibiyetini alarak turkuaz mayoyu sırtına geçirdi. Türk Hava Yolları Konya-Konya etabını kazanan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. İngiliz sprint yıldızı, "Türkiye turu belki bir Fransa turu değil ama Jasper ve Greipel'i burada yenmek çok değerli" dedi. Sporculara ödüllerini Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Bisiklet Federasyon'u Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi

Talisca: Türkiye'den hiçbir teklif almadım
BEŞIKTAŞ'IN eski futbolcusu Anderson Talisca, Türkiye günleriyle ilgili konuştu. Kariyerini Çin'de Guangzhou kulübünde sürdüren 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı: "Karakteri ile her futbolcu için çok özel bir yeri var. Çok iyi anlaşıyorduk, ondan çok şey öğrendim. Bana en çok yardım eden kişiydi. 'Baba' diye hitap ederdim." Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Talisca, Beşiktaş da dahil hiçbir Türk kulübünden teklif almadığını ve görüşmediğini söyledi.

Barcelona, Real'i tahtından indirdi!
FORBES dergisi 'Dünyanın En Değerli 20 Futbol Takımı' listesini açıkladı. Barcelona, 4.76 milyar dolarla, Real Madrid'i tahtından indirip 1.'liğe yerleşti. Madrid ekibi 4.75 milyar dolar değeri ile ikinci sıraya düştü. Bayern Münih, 4.215 milyar dolar ile 3. sırada yer alırken, 2008'deki değeri 1.4 milyar dolar olan PSG %129 artışla değerini 2'ye katlayıp 2.5 milyar dolar ile 9. sıraya yükseldi.

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