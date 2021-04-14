56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bugün dördüncü etap olan Alanya-Kemer parkuru koşuldu. Yarışın son 200 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada 3 sporcu yaralandı. Yaralı sporcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SON DAKİKA: 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndaki feci kaza kamerada! 3 sporcu hastaneye kaldırıldı
Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.