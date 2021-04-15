Kısa Kısa...

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Giriş Tarihi: 15.4.2021

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Kasapoğlu: Gönüller bir olsun
GENÇLIK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'ye 100 Gün Kala" etkinliğinde milli sporcularla çevrim içi görüştü. Paralimpik sporcularla 118 milli sporcunun kota kazandığını belirten Kasapoğlu, başta güreşçi Rıza Kayaalp, cimnastikçi İbrahim Çolak, boksör Buse Naz Çakıroğlu, paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk ile görüşerek, "Fiziken olamasak da gönüllerimiz hep beraber" diye konuştu.

Türk sporunun CAN'ı gitti
KANSER tedavisi gören tenis antrenörü Can Üner (47) hayatını kaybetti. Çağla Büyükakçay ile Türkiye'ye ilk WTA Şampiyonluğu'nu yaşatan, Büyükakçay'la Marsel İlhan'ı dünya sıralamasında ilk 100'e taşıyan, 2016'da Türk tenisinde ilki gerçekleştirerek Çağla ile olimpiyatlara giden Üner; 2019'da 'Tenis Oyununa Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da, "Üner'e Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı dilerim" dedi.

Cavendish zirveyi bırakmıyor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. Etabı Salcano Alanya-Kemer'i yine Deceuninck-Quick- Step takımından Mark Cavendish ilk sırada bitirdi. Alanya İskele Caddesi'nden başlayan 184.4 kilometrelik etabı alan Büyük Britanyalı sporcu, yarışı 4 saat 9 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazandı. 3 yarışı da kazanan Cavendish, genel klasmanda da 14 saat 12 dakika 42 saniyeyle liderliğini sürdürdü.

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