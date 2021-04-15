Kısa Kısa...

ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'ye 100 Gün Kala" etkinliğinde milli sporcularla çevrim içi görüştü. Paralimpik sporcularla 118 milli sporcunun kota kazandığını belirten Kasapoğlu, başta güreşçi Rıza Kayaalp, cimnastikçi İbrahim Çolak, boksör Buse Naz Çakıroğlu, paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk ile görüşerek, "Fiziken olamasak da gönüllerimiz hep beraber" diye konuştu.tedavisi gören tenis antrenörü Can Üner (47) hayatını kaybetti. Çağla Büyükakçay ile Türkiye'ye ilk WTA Şampiyonluğu'nu yaşatan,2016'da Türk tenisinde ilki gerçekleştirerek Çağla ile olimpiyatlara giden Üner; 2019'da 'Tenis Oyununa Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da, "Üner'e Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı dilerim" dedi.. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. Etabı Salcano Alanya-Kemer'i yine Deceuninck-Quick- Step takımından Mark Cavendish ilk sırada bitirdi. Alanya İskele Caddesi'nden başlayan3 yarışı da kazanan Cavendish, genel klasmanda da 14 saat 12 dakika 42 saniyeyle liderliğini sürdürdü.