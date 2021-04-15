Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi
Giriş Tarihi: 15.4.2021 18:55

- maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

DHA

(TVF),  ile takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü maçının, Fenerbahçe Opet takımında sporcu ve teknik kadroda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıld

"2020-2021 Voleybol Sezonu Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşması, Fenerbahçe Opet takımında sporcu ve teknik kadroda görülen pozitif COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Federasyonumuzca daha önce açıklanan play-off statüsü gereği, müsabakalarda COVID-19 pozitif vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacağı, müsabakaya çıkmayan takımın (3-0 Hükmen) mağlup sayılacağı kulüplerimize bildirilmiştir.

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak lig takvimimizi Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan programa göre yapmaktayız. FIVB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan 2021 tarihinde son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla Uluslararası Voleybol Federasyonu yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimiz en son 25 Nisan 2021'de kural gereği son bulması gerekmektedir.
FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs 2021 tarihinde oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını 1 Mayıs 2021 tarihinde A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır.

Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs 2021 tarihinde İtalya'da başlayacak Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs 2021 tarihinde Beyaz Rusya'da başlayacak Avrupa Altın Ligi'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da, 22-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Genelgede sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili önemli detay
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Galata Wind Enerji halka arz ne zaman olacak? Galata Wind halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu nedir?
Altın kazançlarını sildi! Değişim başladı: İşte altın fiyatları için bütün senaryolar!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!
Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....
Son dakika haberi: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...
Son dakika: İngiliz taraftarlardan Ozan Kabak değişikliği sonrası Klopp’a büyük tepki! ‘Neden çıkartılır?’
Kripto para piyasası için dönüm noktası: Dünyada bir ilk oldu! Coinbase halka arz edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı koronavirüs sebebiyle iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA