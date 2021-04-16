Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de sıradaki durak İtalya!
Giriş Tarihi: 16.4.2021 13:36

Formula 1'de sıradaki durak İtalya!

AA
Formula 1'de sıradaki durak İtalya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Şampiyonanın Bahreyn'de düzenlenen ilk etabını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

Imola Pisti'ndeki yarış öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 18

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12

5. Sergio Perez (Meksika): 10

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 41

2. Red Bull: 28

3. McLaren: 18

4. Ferrari: 12

5. AlphaTauri: 2

EN ÇOK OKUNANLAR

Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım! Ameliyatın ardından...
Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Türkiye'de kripto para için ilk karar! Kripto paralar için düzenlemede tarih belli oldu
Altın bütün kazançlarını sildi! Piyasalarda değişim başladı: İşte altın fiyatları için senaryolar!
Son dakika: İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası! 'Mayıstan sonra siz de yoksunuz...'
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu
CHP'nin dolar şovuna çarpıcı yanıt: Rezervler buharlaşmaz
Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürü konuştu! Hem BioNTech hem Sinovac...
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de sıradaki durak İtalya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA