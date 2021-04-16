Formula 1'de sıradaki durak İtalya!

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Şampiyonanın Bahreyn'de düzenlenen ilk etabını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.
Imola Pisti'ndeki yarış öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12
5. Sergio Perez (Meksika): 10
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 41
2. Red Bull: 28
3. McLaren: 18
4. Ferrari: 12
5. AlphaTauri: 2