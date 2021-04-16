Haber hattı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer- Elmalı'yı Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Diaz Gallego birinci bitirdi. Turda dün yaşanan bir kaza sonucu ise Team SKS Sauerland takımından Alman sporcu Johannes Adamietz etabı tamamlayamadı. Genellikle tırmanışın olduğu etabıbugünkü etapta Turkuvaz mayoyu giyme hakkını kazandı.UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final yolcuları belli oldu. Arsenal, evinde 1-1 berabere kaldığı Slavia Prag'ı, çeyrek finalin rövanşında 4-0'la ezerek yarı finale kaldı. M.United, 2-0 yendiği Granada'yı aynı skorla geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Roma, rövanşta Ajax'la 1-1 berabere kalıp hedefine ulaştı. Villarreal ise D.Zagreb'i 2-1 devirip vizeyi aldı.TÜRKİYE'NİN ilk akıllı stadı Vodafone Park 11 Nisan 2016'da hizmete girdiğinden beri rekorlar ve ödüllerle dolu 5 yılı geride bıraktı. 2016'da dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından, 2017'de ise İspanya'daseçilen Vodafone Park geçen yıl da Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı ve 5.7 milyon görüntülenme ile rekor kırdı.ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 83-77 yenildi. Kartal'datakımının galibiyetinde başrolü oynadı. Bahçeşehir Koleji adına maçın en skorer isimleri ise, 18 sayıyla Vladimir Stimac ve 10 sayıyla Erkan Yılmaz oldu. Diğer naçta ise TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 83-62 mağlup etti