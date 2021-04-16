Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 16.4.2021

Haber hattı

Haber hattı
TUR2021'de 5. etabın galibi İspanyol Gallego
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer- Elmalı'yı Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Diaz Gallego birinci bitirdi. Turda dün yaşanan bir kaza sonucu ise Team SKS Sauerland takımından Alman sporcu Johannes Adamietz etabı tamamlayamadı. Genellikle tırmanışın olduğu etabı 4 saat 25 dakika 25 saniyeyle ilk sırada bitiren Gallego genel klasmanda da liderliğe yükselip, bugünkü etapta Turkuvaz mayoyu giyme hakkını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final yolcuları belli oldu. Arsenal, evinde 1-1 berabere kaldığı Slavia Prag'ı, çeyrek finalin rövanşında 4-0'la ezerek yarı finale kaldı. M.United, 2-0 yendiği Granada'yı aynı skorla geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Roma, rövanşta Ajax'la 1-1 berabere kalıp hedefine ulaştı. Villarreal ise D.Zagreb'i 2-1 devirip vizeyi aldı. Yarı finalde M.United, Roma ile eşleşirken, Villarreal de Arsenal ile karşılaşacak.

Vodafone Park ödüllerle dolu 5 yılı geride bıraktı
TÜRKİYE'NİN ilk akıllı stadı Vodafone Park 11 Nisan 2016'da hizmete girdiğinden beri rekorlar ve ödüllerle dolu 5 yılı geride bıraktı. 2016'da dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyi Stadı", 2017'de ise İspanya'da "Yılın Projesi" seçilen Vodafone Park geçen yıl da Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı ve 5.7 milyon görüntülenme ile rekor kırdı.

Kara Kartal, Bahçeşehir Koleji'ne geçit vermedi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 83-77 yenildi. Kartal'da Şehmus Hazer 25 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Bahçeşehir Koleji adına maçın en skorer isimleri ise 20 sayıyla İsmet Akpınar, 18 sayıyla Vladimir Stimac ve 10 sayıyla Erkan Yılmaz oldu. Diğer naçta ise TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 83-62 mağlup etti

EN ÇOK OKUNANLAR

Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak
Son dakika haberi: İstanbul İl Sağlık Müdürü konuştu! Hem BioNTech hem Sinovac...
Son Dakika Haberi! İletişim Başkanı Altun’dan KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına sert tepki: İdeolojik ve dogmatik aklın ürünüdür
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Liselerde uzaktan eğitim ve sınav sürecinin detayları belli oldu
Çavuşoğlu’nun Yunanlı Dendias’a verdiği tokat gibi yanıt sosyal medyayı salladı
Son dakika: Fenerbahçe'den transferde 3 bomba birden! Ersun Yanal sürprizi....
MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULA! e-Devlet ile 2021 Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA