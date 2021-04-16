Haber hattı

TUR2021'de 5. etabıngalibi İspanyol Gallego
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer- Elmalı'yı Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Diaz Gallego birinci bitirdi. Turda dün yaşanan bir kaza sonucu ise Team SKS Sauerland takımından Alman sporcu Johannes Adamietz etabı tamamlayamadı. Genellikle tırmanışın olduğu etabı 4 saat 25 dakika 25saniyeyle ilk sırada bitiren Gallego genelklasmanda da liderliğe yükselip, bugünkü etapta Turkuvaz mayoyu giyme hakkını kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeyarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final yolcuları belli oldu. Arsenal, evinde 1-1 berabere kaldığı Slavia Prag'ı, çeyrek finalin rövanşında 4-0'la ezerek yarı finale kaldı. M.United, 2-0 yendiği Granada'yı aynı skorla geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Roma, rövanşta Ajax'la 1-1 berabere kalıp hedefine ulaştı. Villarreal ise D.Zagreb'i 2-1 devirip vizeyi aldı. Yarı finalde M.United, Roma ile eşleşirken,Villarreal de Arsenal ile karşılaşacak.
Vodafone Park ödüllerledolu 5 yılı geride bıraktı
TÜRKİYE'NİN ilk akıllı stadı Vodafone Park 11 Nisan 2016'da hizmete girdiğinden beri rekorlar ve ödüllerle dolu 5 yılı geride bıraktı. 2016'da dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından "Yılın En İyiStadı", 2017'de ise İspanya'da "Yılın Projesi" seçilen Vodafone Park geçen yıl da Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine ev sahipliği yaptı ve 5.7 milyon görüntülenme ile rekor kırdı.
Kara Kartal, BahçeşehirKoleji'ne geçit vermedi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 83-77 yenildi. Kartal'da Şehmus Hazer 25 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Bahçeşehir Koleji adına maçın en skorer isimleri ise 20 sayıylaİsmet Akpınar, 18 sayıyla Vladimir Stimac ve 10 sayıyla Erkan Yılmaz oldu. Diğer naçta ise TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 83-62 mağlup etti