Haber hattı

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Giriş Tarihi: 17.4.2021

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Tur2021'de 6. etabın kazananı Philipsen

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR2021) 6. yarışı Fethiye-Marmaris'in galibi Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen oldu. Başarılı sporcu 129,1 kilometrelik etabı, 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı. Start-Up Nation takımından Andre Greipel ikinci, Uno-X Pro'dan Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü bitirdi. İspanyol Manuel Diaz Gallego, genel klasmandaki liderliğini sürdürürken, bugünkü Marmaris-Turgutreis etabında da turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.

Fenerbahçe Beko-Efes maçına Kovid-19 engeli
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertli takımdaki Koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İki oyuncunun daha Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirten F.Bahçe, "Erkek basketbol takımımızdan 2 kişinin testleri pozitif sonuçlanmıştır ve toplam sayı 7'ye çıkmıştır. Pozitif kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu

Emre Çolak, GÜMRÜK ile bağlarını kopardı
FATIH Karagümrük'te 31 Mart'ta kadro dışı bırakılan Emre Çolak, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bir röportajında altyapısından yetiştiği G.Saray'ın şampiyon olmasını istemesi nedeniyle kadro dışında kalan 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etti. Feshi Instagram'dan duyuran Emre, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yolunu tercih ettik" ifadelerini kullandı.

F1'de Kanada'nın yerine İSTANBUL PARK favori
FORMULA 1 takviminde değişiklik meydana gelebilir. 11-13 Haziran'daki Kanada GP'sinin Koronavirüs'ten dolayı yapılamama ihtimali doğdu. Kanada Radyosu'nun haberine göre; organizasyon yüksek ihtimalle iptal edilecek. Favori yarışın ise İstanbul GP'si olduğu konuşuluyor. Kanada Sağlık Bakanlığı, üçüncü yarış için en az 2 bin 500 kişinin girmesinin büyük tehlike oluşturacağını düşünüyor.

Hırvat yıldız Mandzukic Milan'dan maaş almadı
DEVRE arasında Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Mandzukic, sonrasında Milan ile anlaşmıştı. Yaklaşık iki aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 34 yaşındaki Hırvat santrfor, büyük fedakârlıkta bulundu. Mandzukic, Milan'dan mart ayı maaşını almayacağını açıkladı. Yıldız futbolcu, yarım sezonluk 1.8 milyon Euro kazanıyor.

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