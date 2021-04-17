Haber hattı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR2021) 6. yarışı Fethiye-Marmaris'in galibi Alpecin-Fenix takımındanBaşarılı sporcu 129,1 kilometrelik etabı, 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı. Start-Up Nation takımından Andre Greipel ikinci, Uno-X Pro'dan Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü bitirdi.bugünkü Marmaris-Turgutreis etabında da turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertli takımdaki Koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İki oyuncunun daha Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirten F.Bahçe, "açıklamasında bulunmuştuFATIH Karagümrük'te 31 Mart'ta kadro dışı bırakılansözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bir röportajında altyapısından yetiştiği G.Saray'ın şampiyon olmasını istemesi nedeniyle kadro dışında kalan 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etti. Feshi Instagram'dan duyuran Emre, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Karagümrük'e teşekkür ederek,ifadelerini kullandı.FORMULA 1 takviminde değişiklik meydana gelebilir. 11-13 Haziran'daki Kanada GP'sinin Koronavirüs'ten dolayı yapılamama ihtimali doğdu. Kanada Radyosu'nun haberine göre; organizasyon yüksek ihtimalle iptal edilecek.Kanada Sağlık Bakanlığı, üçüncü yarış için en az 2 bin 500 kişinin girmesininDEVRE arasındaMario Mandzukic, sonrasında Milanile anlaşmıştı. Yaklaşık iki aydır sakatlığı nedeniyleforma giyemeyen 34 yaşındaki Hırvat santrfor,büyük fedakârlıkta bulundu. Mandzukic, Milan'danmart ayı maaşını almayacağını açıkladı. Yıldız futbolcu,yarım sezonluk 1.8 milyon Euro kazanıyor.