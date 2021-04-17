Haber hattı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR2021) 6. yarışı Fethiye-Marmaris'in galibi Alpecin-Fenix takımından Belçikalı JasperPhilipsen oldu. Başarılı sporcu 129,1 kilometrelik etabı, 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı. Start-Up Nation takımından Andre Greipel ikinci, Uno-X Pro'dan Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü bitirdi. İspanyol Manuel Diaz Gallego,genel klasmandaki liderliğini sürdürürken, bugünkü Marmaris-Turgutreis etabında da turkuaz mayoyu giymeye devam edecek.
Fenerbahçe Beko-Efesmaçına Kovid-19 engeli
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertli takımdaki Koronavirüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İki oyuncunun daha Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirten F.Bahçe, "Erkek basketbol takımımızdan2 kişinin testleri pozitif sonuçlanmıştırve toplam sayı 7'ye çıkmıştır.Pozitif kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleribaşlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu
Emre Çolak, GÜMRÜKile bağlarını kopardı
FATIH Karagümrük'te 31 Mart'ta kadro dışı bırakılan Emre Çolak, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bir röportajında altyapısından yetiştiği G.Saray'ın şampiyon olmasını istemesi nedeniyle kadro dışında kalan 29 yaşındaki futbolcu, takıma veda etti. Feshi Instagram'dan duyuran Emre, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yolunu tercihettik" ifadelerini kullandı.
F1'de Kanada'nın yerineİSTANBUL PARK favori
FORMULA 1 takviminde değişiklik meydana gelebilir. 11-13 Haziran'daki Kanada GP'sinin Koronavirüs'ten dolayı yapılamama ihtimali doğdu. Kanada Radyosu'nun haberine göre; organizasyon yüksek ihtimalle iptal edilecek. Favori yarışın ise İstanbul GP'si olduğukonuşuluyor. Kanada Sağlık Bakanlığı, üçüncü yarış için en az 2 bin 500 kişinin girmesinin büyük tehlike oluşturacağını düşünüyor.
Hırvat yıldız MandzukicMilan'dan maaş almadı
DEVRE arasında Beşiktaş'ın da gündeminegelen Mario Mandzukic, sonrasında Milanile anlaşmıştı. Yaklaşık iki aydır sakatlığı nedeniyleforma giyemeyen 34 yaşındaki Hırvat santrfor,büyük fedakârlıkta bulundu. Mandzukic, Milan'danmart ayı maaşını almayacağını açıkladı. Yıldız futbolcu,yarım sezonluk 1.8 milyon Euro kazanıyor.