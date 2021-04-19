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Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:28

Çorum güreşte Türkiye üçüncüsü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum güreşte Türkiye üçüncüsü

Antalya’da sona eren U15, Yıldızlar, Gençler ve U23 Serbest ve Grekoromen müsabakalarında başarılı bir performans ortaya koyan sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile Türkiye 3'sü oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Türkiye Şampiyonasında minderi salladı. 30 Mart 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Grekoromen stilde 87 kilo Gençler kategorisinde Tansel Can Örtücü, Serbest stilde Gençler kategorisi 79 kiloda Recep Bekkaya ve Yıldızlar kategorisi 48 kiloda Bekir Keser Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'umuzu ve kulübümüzü başarıyla temsil eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin başarılarla geri dönmesi bizi gururlandırıyor. Bugüne kadar verdiğimiz desteği artırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇORUM TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ

Antalya'da derece yapan sporcuların isimleri ise şöyle;U23 kategorisinde 82 Kg Grekoromen stilde Samet Yaldıran Türkiye 2.si. Gençler Kategorisinde 87 Kg Grekoromen stilde Tansel Can Örtücü Türkiye Şampiyonu. Gençler Kategorisinde57 Kg Grekoromen stilde Himmet Sandıklı Türkiye 2.si. Gençler Kategorisinde 79 Kg Serbest stilde Recep Bekkaya Türkiye Şampiyonu.Gençler Kategorisinde 97 Kg Serbest stilde Hasan Taha Küçük Türkiye 2.si. Gençler Kategorisinde 86 Kg Serbest stilde Hakan Satılmış Türkiye 3.sü. Gençler Kategorisinde 86 Kg Serbest stilde Mertcan Damatoğlu Türkiye 3.sü.Yıldızlar Kategorisinde 110 Kg Grekoromen stilde Mücahit Çelik Türkiye 3.sü.Yıldızlar Kategorisinde 48 Kg Serbest stilde Bekir Keser Türkiye Şampiyonu.Yıldızlar Kategorisinde 55 Kg Serbest stilde Emre Çetin ise Türkiye 3'ncüsü oldu.

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Çorum güreşte Türkiye üçüncüsü
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