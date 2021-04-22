Taha Akgül’ün 8. harikası

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül, Polonya'da bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Akgül, finalde Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek altın madalya kazandı ve 8. Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Başarılı sporcumuz, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Petriashvili'yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Kosciolek'i 6-1, yarı finalde de Belaruslu Khramiankou'yu 4-0 yenerek finale yükseldi. Finalde, Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçimiz, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğu ile Türk güreşinin gururu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akgül'ü tebrik etti.Polonya'da 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Akgül, Türk bayrağı ile tur atarken, altın madalya ile birlikte 8 işareti yapmayı da ihmal etmedi.