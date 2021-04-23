Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdım

ünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçimizmadalya koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Polonya'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 125 kiloda Rus Sergei Kozyrev'i yenerek 8. kez Avrupa Şampiyonu olan 31 yaşındaki sporcu, sevinçten uyuyamadığını söyledi. Taha,Bir sporcu kaybettiğinde kaybetmiş oluyor ama bizim öyle bir lüksümüz yok.Bizim başarılarımız cumhuriyet tarihindeki rekorlar. 50 sene sonra tarih kitapları açıldığında güreş tarihinde 8 ve üstü şampiyon olan bir ya da iki sporcu var. Dünya literatüründe takdir görüyoruz. Hayranlıkla bakıyorlar.diye konuştu."Olimpiyatlar geçen yıl yapılsa sol omzumdaki sakatlık nedeniyle kaçıracaktım. Pandemi nedeniyle olimpiyatlar ertelendi ama ben çalışmayı hiç bırakmadım. Bunun da karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda gördüm. İlk turnuvam Avrupa Şampiyonası'ydı. Riskliydi ama önemli rakiplerle karşılaştım. Olimpiyatlarda karşılaşacağım bazı rakiplerle de burada prova yapmış oldum.", altın madalyayı kazanmasının ardından ilk arayan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtip şunları söyledi: "Kendisi güreşi ve güreşçileri çok seviyor. Bizlerin durumuyla bire bir ilgileniyor. Pandemi nedeniyle kendisiyle uzun süredir görüşmemiştik.Olimpiyatlarda da altın madalya beklediğini söyledi."