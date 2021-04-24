Şampiyon boksörün hedefi olimpiyatlar

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılan 17 kişilik Türk Milli Takım kafilesi Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen kafilede yer alan Dünya Şampiyonu Milli Boksör Büşra Işıldar, çeyrek finalde Hintli, yarı finalde Polonyalı, finalde ise Rus rakibiyle karşılaştığını ifade ederek " Üçünü de 5-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok mutluyum. Ülkeme döndüm. Üç Avrupa şampiyonluğum vardı. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya diyordum. Bunu da başardım. Şimdi hedefim Olimpiyatlar"diye konuştu

SALGIN NEDENİYLE ÜÇ AY EVDE ÇALIŞTIM

Salgın nedeniyle üç ay boyunca evde antrenmanlara devem ettiğini ve şampiyonaya rahat hazırlanamadıklarını ifade eden Işıldar " Kastamonu'da bir aylık kampımız oldu. Bir buçuk aydır da evimizden uzağız. Bir ay milli takım kampımız oldu. Kastamonu'da bir tesisimiz var, orada kamp yapıyoruz. Daha sonra on beş gün önce Polonya'ya geldik. On beş gündür maçlarımız sürüyor. Pandemi dolayısıyla rahat hazırlanamadık. Zaten çok uzun bir zaman evimizde kaldık. O benim için çok büyük bir kayıp, benim için bir günün bile kaybı var"dedi

OLİMPİYATTAN ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTIK

Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Fikret Taşdemir ise salgın döneminde zorlu bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek " Büşra dünya şampiyonu oldu. Şu anda ulaşabileceğimiz en büyük nokta olimpiyattan önce dünya şampiyonluğuna ulaşmış olduk. Tabii bir sporcunun, bir antrenörünün en büyük hedefi olimpiyattır. Ama yaşından dolayı 2024 olimpiyatlarına katılabiliyor. Tabi ki bundan sonraki süreç, ona hazırlanmak" dedi