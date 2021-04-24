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Giriş Tarihi: 24.4.2021 21:51 Son Güncelleme: 24.4.2021 22:13

Son dakika: Milli güreşçi 10. kez Avrupa şampiyonu!

DHA
Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu!

Son dakika haberi: grekoromen 130 kiloda milli sporcu , Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti. Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi. Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti. Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.

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Son dakika: Milli güreşçi Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu!
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