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Giriş Tarihi: 25.4.2021 16:48 Son Güncelleme: 25.4.2021 16:54

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı!

AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı , 'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ferhat Arıcan’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, paralel bar aletinde birincilik elde eden milli sporcu için yayımladığı tebrik mesajında, "İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik mesajı!
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