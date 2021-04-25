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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Spor turu

Spor turu
Ozanlı liverpool 90+5'te yıkıldı!
PREMIER Lig'de Liverpool, sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Ozan Kabaklı Liverpool, hünüz 3. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle kilidi açtı. İkinci yarının büyük bölümü golsüz geçilirken, Newcastle United'ın 90+2'de Wilson'la bulduğu gol VAR tarafından el olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Willock maçın skorunu belirledi. Mücadeleye 11'de başlayan Liverpool'un Türk yıldızı Ozan, 90 dakikada 5 kez rakip atağı uzaklaştırırken 7 defa da ikili mücadele kazandı.

ENDER ARSLAN, PARKEYE GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
TÜRKİYE'NİN önemli basketbolcuları arasında olan Ender Arslan gözyaşları içerisinde parkeye jübileyle veda etti. A Milli Takım formasını 323 kez terleten, Türkiye Basketbol Ligi'nde 21 yılda 450 maça çıkan, toplam 3000'in üstünde sayı atan Frutti Extra Bursaspor'un 38 yaşındaki oyuncu, dün Ormanspor maçında jübilesini yaptı. Karşılaşmadan önce düzenlenen törende Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı.

NBA YILDIZI IRVING: ORUÇ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM
NBA takımı Brooklyn Nets'te oynayan ünlü basketbolcu Kyrie Irving, Ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi. Son dönemde 'Ramadan Kyrie' olarak anılan Irving, "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÇOLAK HALKA DALINDA AVRUPA 5.'Sİ
AVRUPA Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aleti finallerini 5. sırada tamamladı. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu milli sporcumuz, halka aletinde 14.733 puan aldı. İbrahim Çolak, Mersin'de yapılan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Şampiyonada halka aletinde Yunan Petrounias altın madalya elde etti.

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