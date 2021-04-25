Lig'de Liverpool, sahasında Newcastle United ileOzan Kabaklı Liverpool, hünüz 3. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle kilidi açtı. İkinci yarının büyük bölümü golsüz geçilirken, Newcastle United'ın 90+2'de Wilson'la bulduğu gol VAR tarafından el olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Willock maçın skorunu belirledi. Mücadeleye 11'de başlayan Liverpool'un Türk yıldızıönemli basketbolcuları arasında olangözyaşları içerisinde parkeye jübileyle veda etti. A Milli Takım formasını 323 kez terleten, Türkiye Basketbol Ligi'nde 21 yılda 450 maça çıkan, toplam 3000'in üstünde sayı atan Frutti Extra Bursaspor'un 38 yaşındaki oyuncu, dün Ormanspor maçında jübilesini yaptı. Karşılaşmadan önce düzenlenen törendetakımı Brooklyn Nets'te oynayan ünlü basketbolcu Kyrie Irving, Ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi. Son dönemde 'Ramadan Kyrie' olarak anılan Irving,ifadelerini kullandı.Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aleti finallerini 5. sırada tamamladı. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu milli sporcumuz, halka aletinde 14.733 puan aldı. İbrahimŞampiyonada halka aletinde Yunan Petrounias altın madalya elde etti.