Ozanlı liverpool 90+5'te yıkıldı! PREMIER Lig'de Liverpool, sahasında Newcastle United ile 1-1 beraberekaldı. Ozan Kabaklı Liverpool, hünüz 3. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle kilidi açtı. İkinci yarının büyük bölümü golsüz geçilirken, Newcastle United'ın 90+2'de Wilson'la bulduğu gol VAR tarafından el olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Willock maçın skorunu belirledi. Mücadeleye 11'de başlayan Liverpool'un Türk yıldızı Ozan, 90 dakikada 5 kezrakip atağı uzaklaştırırken7 defa da ikili mücadelekazandı.
ENDER ARSLAN, PARKEYE GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ TÜRKİYE'NİN önemli basketbolcuları arasında olan Ender Arslan gözyaşları içerisinde parkeye jübileyle veda etti. A Milli Takım formasını 323 kez terleten, Türkiye Basketbol Ligi'nde 21 yılda 450 maça çıkan, toplam 3000'in üstünde sayı atan Frutti Extra Bursaspor'un 38 yaşındaki oyuncu, dün Ormanspor maçında jübilesini yaptı. Karşılaşmadan önce düzenlenen törende Arslan, gözyaşlarınahakim olamadı.
NBA YILDIZI IRVING: ORUÇ TUTTUĞUM İÇİN MUTLUYUM NBA takımı Brooklyn Nets'te oynayan ünlü basketbolcu Kyrie Irving, Ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi. Son dönemde 'Ramadan Kyrie' olarak anılan Irving, "Müslümantopluluğunun bir parçasıolmaktan ve doğru şeyleryapıyor olmaktan mutluyum.Oruç da bunun birparçası. Gerçekten kutsanmışve minnettar hissediyorumbunun birparçası olduğum için" ifadelerini kullandı.
İBRAHİM ÇOLAK HALKA DALINDA AVRUPA 5.'Sİ AVRUPA Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aleti finallerini 5. sırada tamamladı. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen organizasyonda dünya şampiyonu milli sporcumuz, halka aletinde 14.733 puan aldı. İbrahim Çolak,Mersin'de yapılan 2020Avrupa Artistik CimnastikŞampiyonası'nda altınmadalya kazanmıştı. Şampiyonada halka aletinde Yunan Petrounias altın madalya elde etti.