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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Altın adam Ferhat

Altın adam Ferhat

Paralel barda geçen yıl Şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartan , Basel’de de altın madalyanın sahibi olup unvanını korudu

İsviçre'nın Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, paralel bar aleti finalinde milli sporcumuz Ferhat Arıcan, 15.300 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. 2020'de Mersin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2021'de de paralel bar aletinde kürsünün en üst basamağına çıkan Arıcan 15 gün önce Kovid-19'u atlatmıştı. Barfiks aleti finalinde ise Adem Asil, elde ettiği 13.766 puanla Avrupa üçüncüluğü elde edip bronz madalya aldı.

KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı yayımladığı mesajla kutlayıp şu ifadeleri kullandı: "Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, öz veriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

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Altın adam Ferhat
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