Altın adam Ferhat

Paralel barda geçen yıl Avrupa Şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartan Ferhat Arıcan, Basel’de de altın madalyanın sahibi olup unvanını korudu
İsviçre'nın Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, paralel bar aleti finalinde milli sporcumuz Ferhat Arıcan, 15.300 puan alarak altınmadalyanın sahibi oldu. 2020'de Mersin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2021'de de paralel bar aletinde kürsünün en üst basamağına çıkan Arıcan 15 gün önce Kovid-19'u atlatmıştı. Barfiks aleti finalindeise Adem Asil, elde ettiği13.766 puanla Avrupaüçüncüluğü elde edip bronz madalya aldı.
KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı yayımladığı mesajla kutlayıp şu ifadeleri kullandı: "Güçlü rakiplerini geride bırakarakbizleri gururlandıran sporcumuz, Türksporunun yükselen başarısını bir kez dahagösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, öz veriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."