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Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:12

Avrupa Şampiyonu tek hayalim olimpiyatlar

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp tek hayalim olimpiyatlar

’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda 10. kez altın madalyayı boynuna takan tek hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 10. kez altın madalyayı boynuna takan Rıza Kayaalp tek hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Şampiyona sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye dönen Kayaalp, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



OLİMPİYAT YOLUNDA MORAL OLDU

Salgın nedeniyle zorlu bir süreç geçirdikleri ve olimpiyat dahil bir çok organizasyonun iptal olduğunu ifade eden Kayaalp "Bu benim için iyi olmuştu. Sakatlıklarım vardı. Onlara yoğunlaştım. 'Tekrardan yenilenip mindere dönmek istiyorum' demiştim. Aynen dediğim gibi yaptım Allah'a şükür. Onuncu kez şampiyon olma hedefim vardı. Hedefime ulaştım. Olimpiyat yolunda bir moral olarak görüyordum burayı. Allah'a şükür o morali de almış oldum. Daha arzulu şekilde üç ayı değerlendirmek istiyorum" diye konuştu

BİR TEK OLİMPİYATIM EKSİK

Tek hayalinin piramidin son taşı olarak değerlendiği olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Kayaalp "Bütün organizasyonlarda altın madalya nasip oldu. Bir tek olimpiyatım eksik. Gümüş, bronz var. Olimpiyat altın madalyasını nasip eder de huzurlu bir yaşam sürerim diye umut ediyorum "dedi.

BENİM İÇİN GURUR OLUR

On iki Avrupa Şampiyonluğu bulunan eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin ile ilgili olarak de konuşan Kayaalp " O çok büyük bir güreşçi. Efsane bir güreşçi. Vücudum el verirse öyle büyük bir güreşçinin Avrupa rekoruna yetişebilmek benim için büyük bir gurur olur"dedi

ONU İZLERKEN DUYGULANDIM

Kızı Vera'nın kendisini izlerken yayınlanan görüntülerini değerlendiren Kayaalp şunları söyledi:

" 8. ayına girecek. Bunun 4-5 ayını kamplarda geçirdim. Babasını da tanımaya başladı. Onun öyle mutlu olduğunu görünce her şeye değdi diyorum. Hep hayalimdi çocuğumun beni izlemesi. Küçük de olsa onun ufak sevinci beni mutlu etti, duygulandırdı "dedi

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Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp tek hayalim olimpiyatlar
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