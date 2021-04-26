Rıza Kayaalp en büyük hayalini açıkladı! Olimpiyat madalyası

"OLİMPİYAT SONRASI 1-2 YIL DAHA ÜLKEMİZİ GURURLANDIRIP EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK BU İŞİ SONLANDIRMAK İSTİYORUM"



Havaalanı dışında sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Rıza Kayaalp, "Bu 10. kez Avrupa Şampiyonluğu sonrası karşılanmam. Şükürler olsun bu sevinci ülkeme yaşatmak beni her zaman mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnsanın tekrar tekrar bu başarıları kazandırası geliyor. Ama belli bir yaşa da geldik artık. Önümüzde bir olimpiyat var. Ondan sonra 1- 2 yıl daha ülkemizi gururlandırıp en iyi şekilde temsil ederek bu işi sonlandırmak istiyorum. Tabii ki önceliğimiz olimpiyat altın madalyası. Her şey için belirleyici olacak. Çok sevdiğim bir iş yapıyorum yıllardır. İnanın zaten insan böylesine zor bir sporu severek yapmazsa başarılı olması çok zor diye düşünüyorum. Ben de severek yaptığım bu işte başarılı olmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve sonuna kadar bırakacağım güne kadar en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefimdi zaten. Bunlar da gerçekleştirdiğim içinde çok mutluyum" diye konuştu.