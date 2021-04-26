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Giriş Tarihi: 26.4.2021

’ta zafer Cirstea’nın

TEB BNP Paribas ’ta zafer Cirstea’nın
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 mağlup eden Rumen Sorana Cirstea, şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvanın finalinde Cirstea, 1 saat 40 dakika süren karşılaşmadan 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstanbul adına önemli bir organizasyondan daha alnımızın akıyla çıktık. İstanbul'da güzel ev sahipliklerini sürdüreceğiz" dedi.

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TEB BNP Paribas ’ta zafer Cirstea’nın
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