TEB BNP Paribas ’ta zafer Cirstea’nın

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 mağlup eden Rumen Sorana Cirstea, şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvanın finalinde Cirstea, 1 saat 40 dakika süren karşılaşmadan 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İstanbuladına önemli birorganizasyondandaha alnımızın akıylaçıktık. İstanbul'da güzel ev sahipliklerini sürdüreceğiz" dedi.