TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı ağır gribal enfeksiyona yakalandı. Tecrübeli çalıştırıcı, şiddetli ağrılarının devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu dünkü antrenmana katılamadı.Kulüpte yapılan test sonuçlarında Abdullah Avcı ve futbolcular negatif çıkarken, idari personelden bir kişinin pozitif olduğu bildirildi.Lig'in göçebe takımı Fatih Karagümrük, yarınki Antalyaspor maçını Bursa'da oynayacak. Stat problemi nedeniyle iç saha maçlarını farklı yerlerde yapan İstanbul ekibi, Şampiyonlar Ligi Finali sebebiyle Olimpiyat Stadı'ndan da oldu. Daha önce Atatürk Olimpiyat, F.Bahçe Şükrü Saracoğlu, Necmi Kadıoğlu, Vodafone Park, Kasımpaşa ve Kocaeli Stadı'nı kullanan Karagümrük, Antalya müsabakasına Bursa Stadı'nda çıkacak.SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarının ayrılmasının ardından dün kente gelen Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.Bu arada kadro dışı bırakılan kaptan Cristian Sapunaru'nun da takıma tekrar katılacağı duyuruldu., bahis şirketleriyle ortak olduğu gerekçesiyle Zlatan İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki oyuncununaçtıklarını bildirdi. Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan ve İsveç Milli Takımı'na yeniden dönen İbrahimovic, spordan men edilme tehlikesi ile karşı karşıya