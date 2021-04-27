Gribe yakalanan Avcı'ya serum takıldı
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı ağır gribal enfeksiyona yakalandı. Tecrübeli çalıştırıcı, şiddetli ağrılarının devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu dünkü antrenmana katılamadı. Serum takılan ve tedavi altınaalınan Avcı'nın, yarın oynanacakGöztepe maçı için İzmir'e gidip gitmeyeceğibugün netlik kazanacak. Kulüpte yapılan test sonuçlarında Abdullah Avcı ve futbolcular negatif çıkarken, idari personelden bir kişinin pozitif olduğu bildirildi.
Karagümrük'ün maçı Bursa'da
SÜPER Lig'in göçebe takımı Fatih Karagümrük, yarınki Antalyaspor maçını Bursa'da oynayacak. Stat problemi nedeniyle iç saha maçlarını farklı yerlerde yapan İstanbul ekibi, Şampiyonlar Ligi Finali sebebiyle Olimpiyat Stadı'ndan da oldu. Daha önce Atatürk Olimpiyat, F.Bahçe Şükrü Saracoğlu, Necmi Kadıoğlu, Vodafone Park, Kasımpaşa ve Kocaeli Stadı'nı kullanan Karagümrük, Antalya müsabakasına Bursa Stadı'nda çıkacak.
Kayseri'nin 5'inci hocası KOŞUKAVAK
SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarının ayrılmasının ardından dün kente gelen Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmzılılar, geride kalan 35 maçtaBayram Bektaş, Samet Aybaba, DanPetrescu ve Hamza Hamzaoğlu ile çalışmıştı. Bu arada kadro dışı bırakılan kaptan Cristian Sapunaru'nun da takıma tekrar katılacağı duyuruldu. Kayserispor, 35maçta 35 puanla 19. sırada bulunuyor.
İBRA'nın en zor maçı! Futbol hayatı tehlikede...
UEFA, bahis şirketleriyle ortak olduğu gerekçesiyle Zlatan İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriylefinansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla disiplinsoruşturması açtıklarını bildirdi. Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan ve İsveç Milli Takımı'na yeniden dönen İbrahimovic, spordan men edilme tehlikesi ile karşı karşıya