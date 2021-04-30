A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki maç programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirilecek organizasyondaki ilk maçına, 25 Mayıs'ta Sırbistan karşısında çıkacak.
Milli takım, ligde ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların 25 Mayıs'ta başlayıp 25 Haziran'da sona erecek organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle:
|Tarih
|Saat
|Maç
|25 Mayıs
|13.00
|Türkiye-Sırbistan
|26 Mayıs
|22.00
|Türkiye-İtalya
|27 Mayıs
|19.00
|Polonya-Türkiye
|31 Mayıs
|17.00
|Kanada-Türkiye
|1 Haziran
|11.00
|Türkiye-Almanya
|2 Haziran
|17.00
|Çin-Türkiye
|6 Haziran
|14.00
|Türkiye-Tayland
|7 Haziran
|13.00
|Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
|8 Haziran
|13.00
|Türkiye-Rusya
|12 Haziran
|14.00
|Japonya-Türkiye
|13 Haziran
|11.00
|Türkiye-Belçika
|14 Haziran
|22.00
|ABD-Türkiye
|18 Haziran
|22.00
|Türkiye-Hollanda
|19 Haziran
|22.00
|Güney Kore-Türkiye
|20 Haziran
|22.00
|Brezilya-Türkiye
LİG FORMATI
Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 15'er maç oynayacak.
Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etmişti.