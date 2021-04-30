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Giriş Tarihi: 30.4.2021 17:41 Son Güncelleme: 30.4.2021 17:58

'nda ve Ulaş Kıyak'la yollar ayrıldı

AA
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan ve Ulaş Kıyak'la yollar ayrıldı

'nda 2 ayrılık birden yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü ve 39 yaşındaki pasör Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Erkan Toğan ve 39 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ikincilikle yetinmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.

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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan ve Ulaş Kıyak'la yollar ayrıldı
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