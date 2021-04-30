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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Spor turu

Spor turu
A.Gücü eriyor!
LIGDE tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Ankaragücü, kendi sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk takımı, galibiyete taşıyan tek golü 84. dakikada Andre Sousa kaydetti. 4 maç sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 54'e yükseltti. Son 4 maçında da yüzü gülmeyen ve kümede kalma savaşı veren Başkent ekibi ise 38 puanla 16. sırada kalıp korku tünelinden çıkamadı.

Mustafa Denizli'den kadro operasyonu
TFF 1'inci Lig'de play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Mustafa Denizli göreve hızlı başladı. Dün ilk idmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 6 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Siyahbeyazlı ekipte, Yekta Kurtuluş başta olmak üzere, orta saha oyuncusu İlhan Depe, stoper Lokman Gör, ön libero Harun Alpsoy, sol kanat Adbullah Aydın, stoper Cansev Gençer'e sezon sonuna kadar izin verildi.

Play-off maçlarının tarihleri belli oldu
FUTBOLDA TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de play-off karşılaşmalarının tarihleri açıklandı. TFF 1. Lig'de yarı finalin ilk maçı 17 Mayıs, ikinci karşılaşmalar ise 21 Mayıs'ta yapılacak. Final ise 25 Mayıs olarak belirlendi. 2. Lig'de çeyrek final maçları 12 Mayıs ve 16 Mayıs, yarı final karşılaşmaları 20 Mayıs ile 24 Mayıs, final mücadelesi ise 28 Mayıs'ta. 3. Lig'de çeyrek final maçları 6 Mayıs ile 10 Mayıs günü oynanacak. 15 Mayıs ve 19 Mayıs günkü yarı final karşılaşmalarının ardından final 23 veya 24 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA'dan boykot!
UEFA, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbol kulüpleri tarafından başlatılan boykot uygulamasına destek verileceği ve sosyal medya hesaplarının kapatılacağı duyuruldu.

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