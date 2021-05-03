Adıyaman 1954 ‘Cevher’ buldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Adıyaman 1954 şampiyonluğa ulaşırken, kulüp başkanı Cevher Erdem deGeçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen Adıyaman 1954'te başkan Sait Aybak'tan görevi 30 Aralık 2020'de devralan Erdem, tüm takımı ile gurur duyduğunu söylerken tarihi başarı için şu ifadeleri kullandı: "Karaköprü maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen, ikinci yarıda yediğimiz gollerle yenik duruma düştük. Ancak hemen altımızda bulunanBizlere her zaman destek olan Sait Aybak Başkanımıza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum."