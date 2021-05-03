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Giriş Tarihi: 3.5.2021

‘Cevher’ buldu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman 1954 ‘Cevher’ buldu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Adıyaman 1954 şampiyonluğa ulaşırken, kulüp başkanı Cevher Erdem de profesyonel futbol tarihimizin şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkanı oldu. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen Adıyaman 1954'te başkan Sait Aybak'tan görevi 30 Aralık 2020'de devralan Erdem, tüm takımı ile gurur duyduğunu söylerken tarihi başarı için şu ifadeleri kullandı: "Karaköprü maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen, ikinci yarıda yediğimiz gollerle yenik duruma düştük. Ancak hemen altımızda bulunan Bursa Yıldırım'ın Kozanspor'a 2-1 yenilmesi bizim şampiyon olmamıza vesile oldu. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere her zaman destek olan Sait Aybak Başkanımıza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum."

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Adıyaman 1954 ‘Cevher’ buldu
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