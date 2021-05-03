Cimnastikte tarihi madalyalar

Türkiye cimnastikte büyük bir başarıya iki genç sporcusu ile imza attı… Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'ndagençler senkronize finalinde ikinci sırayı alarak Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandırdı. Rusya'nın Soçi kentindeki şampiyonada genç kadınlar senkronize finalinde Çolak ve Karakuş ikilisipuan alarak Avrupa ikinciliğine uzandı. Belarus'tan Maryia Siarheyeva- Viyaleta Bardzilouskaya ikilisipuan ile altın madalyayı kazanan ekip olurken Rus Mariia Mikhailova-Anna Epifanovapuan ile bronz madalya aldı.GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaştığı şu mesajla sporcularımızı kutladı: "Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar."