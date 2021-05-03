Cimnastikte tarihi madalyalar

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası’nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş gençler senkronize finalinde 44.830 puanla ikinci olup tarihimizdeki ilk madalyayı kazandırdı
Türkiye cimnastikte büyük bir başarıya iki genç sporcusu ile imza attı… Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gençler senkronize finalinde ikinci sırayı alarak Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandırdı. Rusya'nın Soçi kentindeki şampiyonada genç kadınlar senkronize finalinde Çolak ve Karakuş ikilisi 44.830 puan alarak Avrupa ikinciliğine uzandı. Belarus'tan Maryia Siarheyeva- Viyaleta Bardzilouskaya ikilisi 48.500 puan ile altın madalyayı kazanan ekip olurken Rus Mariia Mikhailova-Anna Epifanova 44.770 puan ile bronz madalya aldı. Genç kadınlar bireysel finalindeyarışan Elif Çolak52.385 puanla bir de Avrupaüçüncülüğü zaferine imza attı.
BAKAN'DAN TEBRİK: HARİKASINIZ KIZLAR
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaştığı şu mesajla sporcularımızı kutladı: "Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar."