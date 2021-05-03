Kısa kısa...

Dünya 2 numarası Osaka erken veda ettikadınlar dünya 2 numarası2. turda elendi. Muchova, 3. turda Yunan Sakkari ile Estonyalı Kontaveit karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.Milli karateciler Lizbon'da 3 altın madalya kazandıMilli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabını 3 altın ve 6 bronz madalya ile tamamladı.Erkek Kata Milli Takımı da altın aldı.Cedi Osman'ın dublesi Cavaliers'a yetmedimilli basketbolcularımızdan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'eErsan'ın 3 sayı ve 2 ribauntla oynadığı karşılaşmada da Utah Jazz, Toronto'yu 106-102 mağlup etti.Süper Lig biletleri pazar günü sahiplerini bulacak1. Lig'de son haftanın programı açıklandı. Kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un maçları pazar 20.30'da oynanacak. Eskişehir, Ankara ve Akhisar'ın düştüğü ligde 67 puanlı 3 takımdanMavi Şimşekler kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.