Kısa kısa...

Dünya 2 numarası Osaka erken veda etti TEK kadınlar dünya 2 numarası Naomi Osaka,Madrid Açık TenisTurnuvası'nda KarolinaMuchova'ya 2-1 yenilerek, 2. turda elendi. Muchova, 3. turda Yunan Sakkari ile Estonyalı Kontaveit karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Milli karateciler Lizbon'da 3 altın madalya kazandı KARATE Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota puanı veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabını 3 altın ve 6 bronz madalya ile tamamladı. Katada Enes Özdemir,kumite +68 kiloda iseMeltem Hocaoğlu Akyolşampiyon oldu. Erkek Kata Milli Takımı da altın aldı.
Cedi Osman'ın dublesi Cavaliers'a yetmedi NBA'DEKİ milli basketbolcularımızdan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'e 124-107 kaybettiğimaçta 15 sayı ve11 asist ile "double-double"yaptı. Ersan'ın 3 sayı ve 2 ribauntla oynadığı karşılaşmada da Utah Jazz, Toronto'yu 106-102 mağlup etti.
Süper Lig biletleri pazar günü sahiplerini bulacak TFF 1. Lig'de son haftanın programı açıklandı. Kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un maçları pazar 20.30'da oynanacak. Eskişehir, Ankara ve Akhisar'ın düştüğü ligde 67 puanlı 3 takımdan AdanaDemir, deplasmanda Menemen ile,Samsunspor dış sahada Adana ile, Giresun daTuzlaspor ile karşılaşacak. Mavi Şimşekler kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.