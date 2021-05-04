Haber hattı

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Giriş Tarihi: 4.5.2021

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Kırmızı Şeytanlar'a puan silme cezası
MANCHESTER United'ın önceki gün Liverpool ile oynayacağı karşılaşma taraftarın protestosu sonucu ileri bir tarihe ertelenmişti. İngiliz basınından The Sun, bu protestonun faturasının Kırmızı Şeytanlar adına ağır olabileceğini belirtti. Protestonun bedelinin M.United'a para ya da puan silme cezasıyla dönebileceği ileri sürüldü. Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi Glazer ailesine tepki gösteren 200 kişiliktaraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girmişti.

Zeki Çelik Fransa'da haftanın en iyi 11'inde
LILLE'DE şampiyonluğa koşan yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gösterdikleri üstün performansla Fransız basınında her hafta adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün Lille'in, Nice'i 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü ağlara gönderen Zeki Çelik de L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçildi. Karşılaşmanın diğer golü ise Burak Yılmaz'dan gelmişti.

UEFA Avrupa Ligi finali seyircili oynanacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi. Buna göre, Gdansk Stadı'nda'ki karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci izleyebilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Efes, Dörtlü Final için evinde sahneye çıkıyor
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında bugün İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak. Serinin ilk iki maçında İspanyolları deviren temsilcimiz 2-0 öne geçti. Real Madrid, sonraki iki mücadeleyi kazanıp durumu 2-2'ye getirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede saat 19.45'te başlayacak.

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