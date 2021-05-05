Taha Akgül: İkinci olimpiyat şampiyonluğumu anneme hediye etmek istiyorum

2019 yılının sonunda antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşen ve köprücük kemiğinin çıkması sonucu bağları kopan milli güreşçi Taha Akgül, 1,5 yıl sonra çıktığı ilk yarışma olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez şampiyon olarak tarihe geçti.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Akgül, "1,5-2 aylık süreçte hiç kıpırdamadan uyuduğum dönemlerde çünkü kolumdan dolayı kıpırdayamıyordum, özellikle annem geceleri gelip yastığımı düzeltiyordu, lavaboya gideceksem annem yardımcı oluyordu. İnşallah ikinci kez olimpiyat şampiyonu olup o altın madalyayı anneme hediye etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bir insana kendisini en iyi hissettiren şeyin, emeğinin karşılığını kürsüde altın madalya alarak görmek olduğunu belirten ASKİ Sporlu Taha Akgül, "Annem verdiğim emeği en çok kendisi biliyor. Çok dua ediyor çünkü evden dışarı çıkmayan bir adamım. Sürekli evdeyim, sürekli antrenmanımı yapıp, güzel beslenmemi yapıp dinleniyorum. Annem bunu görüyor. Özellikle o sakatlandığım dönemde benim çok üzerime düştüler, çok üzüldüler. Olimpiyatı kaçıracağımı düşündükleri için çok üzüldüler. Allah razı olsun onlardan. Annemle babam havaalanına ilk gelen, beni karşılayanlar hep onlar oluyor. Eve gittiğimizde yaşadığımız mutluluğu tarif edemem. Onlar da emek veriyor, emeklerinin karşılığını alıyorum ben de. Bir insana en güzel hissettiren şey, emeğinin karşılığını o kürsüde altın madalya alıyorsun ya o zamanlar dünyalar senin oluyor" diye konuştu.