Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda'yı Sevilla, Real Sociedad ve Villareal istiyor
Giriş Tarihi: 5.5.2021 11:19 Son Güncelleme: 5.5.2021 11:20

'un eski yıldızı 'yı , ve istiyor

SABAH.COM.TR SPOR
Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda'yı Sevilla, Real Sociedad ve Villareal istiyor

2017-2018 sezonunda 'da kiralık olarak forma giyen , Belçika'daki performansıyla parmak ısırtıyor. yönetimi, , ve 'in peşinde olduğu 25 yaşındaki oyuncunun bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

2017-2018 sezonu başında Celta Vigo'dan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Theo Bongonda, Bordo-Mavili takımda sadece 6 maçta forma giyerek performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

ZULTE WAREGEM'DE 24 MAÇTA 22 ASİST YAPTI
Devre arasında İspanya'ya dönen Belçikalı oyuncu, bir sonraki sezon ise Zulte Waregem'e kiralanmış ve 2018'de ise 1.6 milyon Euro bedelle Belçika ekibine transfer olmuştu. Zulte Waregem'de 95 maçta 24 gol, 22 asist yapan Bongonda, bir sonraki sezon ise 7 milyon Euro'ya Genk'e imza attı.

GENK 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Voetbalbelgie'nin haberine göre; Müthiş performansını Genk'te de sürdüren 25 yaşındaki oyuncu Sevilla, Real Sociedad ve Villareal gibi takımları da peşine düşürdü. Genk yönetimi bu sezon 29 maçta 14 gol atıp, 6 asist yapan Bongonda için 20 milyon Euro istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaymakamdan otomobilde iğrenç hareket! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı ve ödeneceği tarih açıklandı!
Hastalıkla boğusan Seren Serengil'in durumu kötüye gidiyor! Seren Serengil'in vücudunda sadece 4 kg yağ kalmış...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu...
Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!
Türkiye'den baş döndüren Doğu Akdeniz hamleleri! Fransa ve Yunanistan istediğini alamadı...
Son dakika: Manchester City - PSG maçında sinirler gerildi! Maç sonrası olay açıklamalar geldi…
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Şehre göçü durduracak proje
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un eski yıldızı Theo Bongonda'yı Sevilla, Real Sociedad ve Villareal istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA