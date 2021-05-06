Bu başarıyı bekliyorduk

Rusya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde takım arkadaşları Sıla Karakuş ile gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanarak ülkemize bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatan Elif Ceren Çolak (16) duygularını'a anlattı. Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda kariyerine başlayan, geçtiğimiz yıl da Konyaspor mayosu giyen Elif, "Madalya alacağımıza çok inanıyorduk.Ülke tarihine geçmiş olmak da ayrı bir mutluluk bizim için" ifadelerini kullandı.