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Giriş Tarihi: 6.5.2021

Bu başarıyı bekliyorduk

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bu başarıyı bekliyorduk
Rusya'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde takım arkadaşları Sıla Karakuş ile gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanarak ülkemize bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatan Elif Ceren Çolak (16) duygularını SABAH'a anlattı. Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda kariyerine başlayan, geçtiğimiz yıl da Konyaspor mayosu giyen Elif, "Madalya alacağımıza çok inanıyorduk. Her ay 3 hafta Bolu'da kamp yaptık. 5 ay boyunca çok sıkı çalıştık. Aklımızın bir köşesinde madalya alacağımız hep vardı. Ülke tarihine geçmiş olmak da ayrı bir mutluluk bizim için" ifadelerini kullandı.

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