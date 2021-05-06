Genç tenisçiden gururlandıran başarı! Raketiyle ABD’den burs kazanan tek Türk

Milli formamızı beş kıtada giyerek Türkiye'yi temsil eden kortların genç fırtınası Emir Şendoğan bir kez daha ülkemizin gururu oldu. Tarsus Amerikan Koleji'nde (TAC) Spor Bursu ile okuyan milli tenisçi Şendoğan, Rice Üniversitesi'nin tüm dünyadan seçtiği üç tenisçi arasında yer aldı. Şendoğan, ABD'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Rice Üniversitesi'nde tenis bursu ile okumaya hak kazandı. Çukurova'nın kortlarından dünyanın kortlarına kanat açan Şendoğan, ABD'de üniversiteyi kazandığı, ''Güney'in Harvard'ı'' olarak biline Rice Üniversitesi'nde 200 bin dolar tenis bursu ile okuyacak. Şendoğan ayrıca ABD 1'inci tenis liginde de oynayacak.





KABUL ALAN 3 TENİSÇİ ARASINDA



İlk kez 2015'te, ortaokuldayken U14 Tenis Milli Takımına seçilen Şendoğan, daha sonra sırasıyla tüm yıllarda 16 yaşında ve 18 yaşında da Milli Takıma seçilerek ülkemizi beş kıtada ay yıldızlı formamızla temsil etti, 16 yaşında Türkiye Şampiyonu oldu. Dünyanın farklı coğrafyalarında yüzden fazla maç yapan, Türkiye'de gençler klasmanında tüm zamanların en iyi 2'nci sıralamasına kadar yükselen Şendoğan, şimdi kortlarda döktüğü terleri müthiş bir başarıyla taçlandırdı. Kortların genç fırtınası, ABD'nin Texas eyaletindeki, "Güney'in Harvard'ı" olarak bilinen Rice Üniversitesi'nin kabul verdiği dünyadaki üç tenisçi arasında yer aldı.



ABD 1'İNCİ LİGİNDE TÜRK RAKET



ABD'nin birinci liginde Emir'in sayesinde kortlarda bir Türk gencinin ismi yankılanacak. Milli tenisçimiz Şendoğan, ABD'ye sporcu öğrenci olarak tenis bursuyla gittiği vurgulayarak ''Emek vermeden başarı olmuyor. Özverili çalışmalarım sayesinde liseyi TAC'nin verdiği Spor Bursu ile okudum, şimdi üniversiteyi de ABD'de burslu okuyacağım. Aynı zamanda ülkemi ABD'de temsil etmenin gururunu yaşayacağım. Rice Üniversitesi'nde tenis takımında oynayacağım ve ABD'de Division 1 liginde (üniversitelerarası 1. lig) mücadele edeceğim. Division 1 liginde oynayacak sporcu öğrenciler, dünyanın her yerinden baş antrenörler tarafından seçiliyor. Ben de hem Rice gibi akademik olarak çok güçlü hem de Division 1 liginde oynayan bir tenis takımına gidebilmeyi, tenis kariyerimdeki başarılarıma borçluyum. Spor ve akademik kariyeri birlikte götürmeyi, Ekonomi ve Politika Bilimi okumayı hedefliyorum. Ülkeme döndüğümde ise tenisteki tecrübemi genç kardeşlerime aktarmayı, çocukların tenis sporunda ilerlemesi için elimden gelen tüm katkıyı sunmayı istiyorum" diye konuştu.