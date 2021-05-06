Haber hattı

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Giriş Tarihi: 6.5.2021

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Karşıyaka yarı finalde
İzmir ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya temsilcisi CEZ Nymburk'u eleyerek turladı. M'Baye, Morgan ve Henry, KAF KAF'ı zafere uçurdu
Basketbolda Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Final Four bileti almasının ardından bir başarı da Pınar Karşıyaka'dan geldi. FIBA Şampiyonlar Ligi I ve F gruplarını ikinci sırada bitiren İzmir ekibi, çeyrek finalde CEZ Nymburk ile eşleşti. Temsilcimiz, dün Çekya temsilcisini 84-73'lük skorla mağlup etti. İlk çeyreği 24-22 geride kapatan KAF KAF, soyunma odasına da 41-38 yenik gitti. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, final periyoduna 56-55 üstün giderken, parkeden 84-73 galip ayrıldı. Amath M'Baye 20 sayı, 1 asist ve 5 ribaunt ile oynarken Raymar Morgan 18 sayı, 3 asist ve 16 ribauntluk performans sergiledi. Seketoure Henry de 19 sayı, 2 asist ve 5 ribaunt kaydederek zaferde başrol oynadı.

RAKİP ZARAGOZA
ADINI son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka, yarı finalde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile kozlarını paylaşacak. Mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak. Diğer yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda bugün saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa), saat 20.00'de de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile Hereda San Pablo Burgos (İspanya) karşılaşacak.

TFF'DEN ÜÇ KULÜBE LİMİT CEZASI GELDİ
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'ndan Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne kötü haber geldi. Üç takıma da kurul, 2019-2020 sezonunda harcama limitlerinde yaptığı aşma gerekçesiyle ihtar cezası uygulandığını açıkladı. TFF yaptığı açıklamada, "Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve İhtar cezası ihdas edilmesine karar verilmiştir" denildi. Öte yandan 4 Büyükler'in de yer aldığı 15 kulübün, harcama limitlerine uydukları ifade edildi.

İNGİLTERE'DE TARAFTAR TRİBÜNLERE DÖNÜYOR
İNGILTERE Premier Ligi, kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında belirli limitlerle ev sahibi takım taraftarlarının maçlara alınabileceğini duyurdu. Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya ligin son 2 haftasında geçilebileceği ve böylelikle her takımın bir maç seyircisi önünde oynayabileceği kaydedildi. Buna göre, 18 ve 19 Mayıs'ta oynanacak 37. hafta karşılaşmaları ile 23 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak son hafta maçlarıyla, belirlenecek sayıda seyirci stadyumlardaki yerini alabilecek. Son kararı ise Birleşik Krallık hükümeti, 10 Mayıs'a kadar duyuracak.

F.BAHÇE MAÇINA ALİ KOÇ ATANDI, ORTALIK KARIŞTI
FENERBAHÇE ile Ankaragücü arasında pazar günü oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını hakem Ali Koç'un yöneteceği açıklandı. SABAH Spor Yazarımız Erman Toroğlu ise, bu atamanın ardından yaşananları A Spor ekranlarında şöyle anlattı: "Bu nasıl bir iş, bunu nasıl yaparlar? MHK Başkanı Serdar Tatlı, bu maça isim benzerliği bile olsa Ali Koç'u atayanları görevden aldı. Dikkat edin hakemi maçtan almıyor, atamayı yapanları alıyor. Yüzlerce hakem varken başka birini bulamamışlar mı? Bu çocuk elbette Fenerbahçe maçı yönetmeli ama şu aşamada değil."

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