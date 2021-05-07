Haber turu

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Giriş Tarihi: 7.5.2021

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Kaf Kaf sana final yakışır
RUSYA'DA devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında Pınar Karşıyaka bugün yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Nizhny Novgorod kentinde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Koç Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa'da 100 maçı geride bırakan temsilcisimiz kazanırsa pazar günü 19.00'da finale, yenilirse aynı gün 16.00'da yapılacak üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Ödül sağlıkçılara
BEŞIKTAŞ'IN şampiyonluğuyla tamamlanan ve Turkcell isim sponsorluğunda ilk kez organize edilen Kadın Futbol Ligi'nde Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk ödül sağlıkçılara gitti. Antalya'da oynanan lig boyunca görev alan Dr. Esin Nur Taşdemir ve Dr. İsmail Başöz, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin ödül töreninde ödülü tüm sağlık çalışanları adına kabul etti. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Turkcell olarak 'Kadın futbolcular 1 - Önyargılar 0' mottosuyla 'Hayatın her alanında çift forvet' demiştik. Takımlarımız da son ana kadar mücadele ederek ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımızı da bir nebze mutlu etmişsek ne mutlu bize" dedi

Ataman 2 yıl daha Efes'te
EUROLEAGUE'DE Real Madrid'i eleyerek Final Four'a yükselen Anadolu Efes, tecrübeli teknik adamla kontratını uzattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme tazeledik. Ataman takımımızı 1999- 2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10'da çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti" ifadeleri kullanıldı. Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.

Misli.com 3. Lig play-off çeyrek final
1.GRUP: Arnavutköy Bld-1928 Bucaspor: 1-1, Ofspor-Yeşilyurt Belediyespor: 2-1. 2.GRUP: İskenderun FKBelediye Kütahyaspor: 1-0, Yomraspor-Fethiye: 1-2. 3.GRUP: Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 0-1, Isparta 32 Spor-İçel İdman Yurdu: 0-0. 4. GRUP: 1954 Kelkit Belediye- Bursa Yıldırımspor: 2-2, 68 Aksaray Belediye-Düzcespor: 1-2.

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