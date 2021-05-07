Haber turu

RUSYA'DA devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçındabugün yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Nizhny Novgorod kentinde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.yenilirse aynı gün 16.00'da yapılacak üçüncülük müsabakasına çıkacak.BEŞIKTAŞ'IN şampiyonluğuyla tamamlanan ve Turkcell isim sponsorluğunda ilk kez organize edilen Kadın Futbol Ligi'nde Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk ödül sağlıkçılara gitti. Antalya'da oynanan lig boyunca görev alan Dr. Esin Nur Taşdemir ve Dr. İsmail Başöz,Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Turkcell olarakmottosuyla 'Hayatın her alanında çift forvet' demiştik. Takımlarımız da son ana kadar mücadele ederek ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımızı da bir nebze mutlu etmişsek ne mutlu bize" dediEUROLEAGUE'DE Real Madrid'i eleyerek Final Four'a yükselen Anadolu Efes, tecrübeli teknik adamla kontratını uzattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı. Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.1.GRUP: Arnavutköy Bld-1928 Bucaspor: 1-1, Ofspor-Yeşilyurt Belediyespor: 2-1. 2.GRUP: İskenderun FKBelediye Kütahyaspor: 1-0, Yomraspor-Fethiye: 1-2. 3.GRUP: Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 0-1, Isparta 32 Spor-İçel İdman Yurdu: 0-0. 4. GRUP: 1954 Kelkit Belediye- Bursa Yıldırımspor: 2-2, 68 Aksaray Belediye-Düzcespor: 1-2.