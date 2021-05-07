Haber turu

Kaf Kaf sana final yakışır
RUSYA'DA devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında Pınar Karşıyaka bugün yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Nizhny Novgorod kentinde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Koç Ufuk Sarıcayönetiminde Avrupa'da 100maçı geride bırakan temsilcisimizkazanırsa pazar günü19.00'da finale, yenilirse aynı gün 16.00'da yapılacak üçüncülük müsabakasına çıkacak.
Ödül sağlıkçılara
BEŞIKTAŞ'IN şampiyonluğuyla tamamlanan ve Turkcell isim sponsorluğunda ilk kez organize edilen Kadın Futbol Ligi'nde Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk ödül sağlıkçılara gitti. Antalya'da oynanan lig boyunca görev alan Dr. Esin Nur Taşdemir ve Dr. İsmail Başöz, Turkcell Kadın Futbol Ligi'ninödül töreninde ödülü tüm sağlıkçalışanları adına kabuletti. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Turkcell olarak 'Kadın futbolcular1 - Önyargılar 0' mottosuyla 'Hayatın her alanında çift forvet' demiştik. Takımlarımız da son ana kadar mücadele ederek ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımızı da bir nebze mutlu etmişsek ne mutlu bize" dedi
Ataman 2 yıl daha Efes'te
EUROLEAGUE'DE Real Madrid'i eleyerek Final Four'a yükselen Anadolu Efes, tecrübeli teknik adamla kontratını uzattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızdaüçüncü dönemini sürdürenErgin Atamanile 2 yıllık sözleşmetazeledik. Atamantakımımızı 1999-2001 yılları arasında,2008-09 ve 2009-10'da çalıştırmışve 2017-18 sezonuortasında üçüncü kez takımımızınbaşına geçmişti" ifadeleri kullanıldı. Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.