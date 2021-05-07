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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Kupa sırası sizde

Kupa sırası sizde

Erkeklerin de zafere ulaşması ile Türkiye’de bir ilki başarmak istediklerini belirten teknik direktör Bahar Özgüvenç, “Sergen hocamızın da kupayı stada getirmesini bekliyoruz” diye konuştu

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş Vodafone şampiyonluğunu ilan ederken, teknik direktör Bahar Özgüvenç erkek takımına da mesaj gönderip çifte zafer istedi. Antalya'da düzenlenen 2020-21 sezonu maçlarında Beşiktaş Vodafone, önceki gün Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerken Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koydu. Erkek futbol takımının da sezonu şampiyonlukla kapatarak camiaya bir büyük sevinç daha yaşatacağına inandığını belirten Özgüvenç, şöyle devam etti:

'BERABER ŞARKI SÖYLEYECEĞİZ'
"Bu sezon çifte şampiyonluk kupası kaldırmayı planladık. Biz şampiyon olduk. İnşallah Sergen hocamızın da kupayı stada getirmesini bekliyoruz. Beraber yan yana iki takım halinde yine Türkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz. Kadınlı erkekli şampiyonluk belki de dünyada bir ilk olabilir. Onlara da inancımız tamdır. Zor zamanlarda, zor şartlarda çok büyük galibiyetler aldılar. Başkanımız, yöneticilerimiz ve Sergen Yalçın hocamızın sayesinde Vodafone'da iki kupamızı ortaya koyacağız. Hep beraber Beşiktaş'ımızın şarkılarını söyleyeceğiz."

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