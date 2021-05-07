Kupa sırası sizde

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş Vodafone şampiyonluğunu ilan ederken, teknik direktör Bahar Özgüvenç erkek takımına da mesaj gönderip çifte zafer istedi.Erkek futbol takımının da sezonu şampiyonlukla kapatarak camiaya bir büyük sevinç daha yaşatacağına inandığını belirten Özgüvenç, şöyle devam etti:İnşallahSergen hocamızın da kupayı stadagetirmesini bekliyoruz. Beraberyan yana iki takım halinde yineTürkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz.Zor zamanlarda, zor şartlarda çok büyükgalibiyetler aldılar.