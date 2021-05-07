Kupa sırası sizde

Erkeklerin de zafere ulaşması ile Türkiye’de bir ilki başarmak istediklerini belirten teknik direktör Bahar Özgüvenç, “Sergen hocamızın da kupayı stada getirmesini bekliyoruz” diye konuştu
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş Vodafone şampiyonluğunu ilan ederken, teknik direktör Bahar Özgüvenç erkek takımına da mesaj gönderip çifte zafer istedi. Antalya'da düzenlenen2020-21 sezonu maçlarında BeşiktaşVodafone, önceki gün Fatih Vatanspor'u 2-0yenerken Şampiyonlar Ligi biletini de cebinekoydu. Erkek futbol takımının da sezonu şampiyonlukla kapatarak camiaya bir büyük sevinç daha yaşatacağına inandığını belirten Özgüvenç, şöyle devam etti:
'BERABER ŞARKI SÖYLEYECEĞİZ'
"Bu sezon çifte şampiyonluk kupası kaldırmayıplanladık. Biz şampiyon olduk. İnşallahSergen hocamızın da kupayı stadagetirmesini bekliyoruz. Beraberyan yana iki takım halinde yineTürkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz.Kadınlı erkekli şampiyonluk belki dedünyada bir ilk olabilir. Onlara da inancımıztamdır. Zor zamanlarda, zor şartlarda çok büyükgalibiyetler aldılar. Başkanımız,yöneticilerimiz ve SergenYalçın hocamızın sayesindeVodafone'da ikikupamızı ortaya koyacağız.Hep beraberBeşiktaş'ımızın şarkılarınısöyleyeceğiz."