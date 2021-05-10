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Giriş Tarihi: 10.5.2021 13:58

yeniden VitrA'da

İHA
Maja Ognjenovic yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

VitrA, daha önce üç sezon takımda forma giyen ile gelecek yıl için yeniden anlaşmaya vardı.

Yeni sezon kadrosunu tamamlamaya başlayan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, başarılı pasör Maja Ognjenovic'i kadrosuna yeniden dahil etti. Dünyanın en iyi pasörlerinden biri olarak gösterilen Ognjenovic, daha önce 2009-2010, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da turuncu beyazlı formayı giymişti.

Eczacıbaşı VitrA ailesine yeniden katıldığı için gurur duyduğunu söyleyen Ognjenovic, "Benim gibi üçüncü kez aynı kulübe dönen bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Eczacıbaşı, her zaman içinde bulunmak isteyeceğiniz bir aile. Aynı zamanda çok duygusal hissediyorum çünkü kariyerimi burada noktalayacağım gibi görünüyor. Bunun için daha iyi bir yer seçemezdim. Yeni sezonda takımımla, ekip arkadaşlarımla ve taraftarlarımızla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum" sözleriyle duygularını iletti.

MAJA OGNJENOVİC KİMDİR?
Sırbistan Milli Takımı'yla ve oynadığı kulüplerle birçok başarıya imza atan 1984 doğumlu Maja Ognjenovic sırasıyla, OK Postar (2002-2003), Kızıl Yıldız (2003-2005), Potar 064 Belgrad (2005-2006), Metal Galati (2006-2008), Monte Schiavo Jesi (2008-2009), Eczacıbaşı Zentiva (2009-2010), Olympiacos (2010-2011), Volley Modena (2011-2012), Impel Wroclaw (2012-2013), Chemik Police (2013-2015), Rebecchi Nordmeccanica Piacenza (2015-2016), Eczacıbaşı VitrA (2016-2018), Dinamo Moskova (2018-2019) ve VakıfBank (2019-2021) takımlarında oynadı.

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Maja Ognjenovic yeniden Eczacıbaşı VitrA'da
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