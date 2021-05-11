Haber turu

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı belli oldu. Yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oynanacak. Rövanşlar ise 21 Mayıs'ta yapılacak.16 MAYIS PAZAR20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 17 MAYIS PAZARTESİ20.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21 MAYIS CUMA18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)AVRUPA Süper Ligi organizasyonundan çıkmayan 3 takımdan biri olan Juvestus'a tehdit gibi uyarı geldi. İtalya Futbol Federasyonu BaşkanıJuve'nin projeden vazgeçmemesi halinde Serie A'dan atılma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Kurallar açık.Kurallar herkes için geçerlidir. Umarım inatları biter" diye konuştu.G.SARAY'IN ara transfer döneminde West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'ye İngiltere'den üç kulüp talip oldu. West Bromwich ile 14 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapan 29 yaşındaki oyuncuyu, Brighton ve Crystal Palace'ın ardından Premier Lig'e yükselen Watford da istiyor.