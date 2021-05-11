Haber turu

TFF 1. LIG'DE play-offprogramı belli oldu
TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı belli oldu. Yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta oynanacak. Rövanşlar ise 21 Mayıs'ta yapılacak. Program şöyle: 16 MAYIS PAZAR
20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 17 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21 MAYIS CUMA
18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Juventus için uyarı:Serie A'ya katılamaz
AVRUPA Süper Ligi organizasyonundan çıkmayan 3 takımdan biri olan Juvestus'a tehdit gibi uyarı geldi. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Juve'nin projeden vazgeçmemesi halinde Serie A'dan atılma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Kurallar açık. Juventusgelecek sezon yine bu organizasyonun parçasıysa,Serie A'ya katılamaz. Kurallar herkes için geçerlidir. Umarım inatları biter" diye konuştu.
Diagne'yi Ada'danisteyen isteyene!
G.SARAY'IN ara transfer döneminde West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'ye İngiltere'den üç kulüp talip oldu. West Bromwich ile 14 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapan 29 yaşındaki oyuncuyu, Brighton ve Crystal Palace'ın ardından Premier Lig'e yükselen Watford da istiyor. Premier Lig'inyeni ekibi, gelecek sezon için oyuncuyupotansiyel golcü adayı olarak listeye aldı.