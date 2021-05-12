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Giriş Tarihi: 12.5.2021

İstanbul’a çifte final

İstanbul’a çifte final

İngilizlerin baskısı altındaki UEFA’ya TFF, “Hem bu sezonki Süper Kupa finali hem de 2023’teki Devler Ligi finalini isteriz” dedi. UEFA da teklifi kabul etti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı (Manchester City-Chelsea) yükselince İngiltere de düğmeye basmıştı. Önce İngiliz hükümeti, ardından da takımlar ve Ada basını maçın Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanması için seferber oldu. Portekiz ise finalin Porto'da oynanması fikrini ortaya attı. Son 5 günde İngilizler baskılarını artırırken pandemi nedeniyle finalin yerinin değiştirilmesi isteği karşısında Türkiye Futbol Federasyonu da karşı atağa geçti. TFF, "Bizim de isteklerimiz var" diyerek UEFA ile pazarlığa oturdu.

BU SENEKİ FİNAL PORTO'DA OYNANACAK
İlk olarak, 11 Ağustos'ta İrlanda'nın Belfast kentinde oynanacak UEFA Süper Kupa finalinin Türkiye'ye alınması istendi. Bu final Şampiyonlar Ligi şampiyonu (M.City- Chelsea) ile Avrupa Ligi'ni kazanan (Villarreal-M.United) arasında oynanacak. Türkiye'nin diğer talebi ise Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemize verilmesi oldu. UEFA'nın teklifimizi kabul ettiği öğrenildi. Resmi açıklama bugün yapılacak. Bu seneki Şampiyonlar Ligi finali ise Portekiz ekiplerinden Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanacak.

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İstanbul’a çifte final
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