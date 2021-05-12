İstanbul’a çifte final

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı (Manchester City-Chelsea) yükselince İngiltere de düğmeye basmıştı.Son 5 günde İngilizler baskılarını artırırken pandemi nedeniyle finalin yerinin değiştirilmesi isteği karşısında Türkiye Futbol Federasyonu da karşı atağa geçti. TFF, "Bizim de isteklerimiz var" diyerek UEFA ile pazarlığa oturdu.İlk olarak,Türkiye'yealınması istendi. Bu final ŞampiyonlarLigi şampiyonu (M.City-Chelsea) ile Avrupa Ligi'ni kazanan(Villarreal-M.United) arasında oynanacak.Türkiye'nin diğer talebi iseCumhuriyetimizin 100. yıl dönümüolan 2023'teki Şampiyonlar Ligifinalinin ülkemize verilmesi oldu.UEFA'nın teklifimizi kabul ettiği öğrenildi.Resmi açıklama bugün yapılacak.Bu seneki Şampiyonlar Ligifinali ise Portekiz ekiplerinden Porto'nunDragao Stadı'nda oynanacak.