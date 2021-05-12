İstanbul’a çifte final

İngilizlerin baskısı altındaki UEFA’ya TFF, “Hem bu sezonki Süper Kupa finali hem de 2023’teki Devler Ligi finalini isteriz” dedi. UEFA da teklifi kabul etti
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı (Manchester City-Chelsea) yükselince İngiltere de düğmeye basmıştı. Önce İngilizhükümeti, ardından da takımlarve Ada basını maçın Londra'dakiWembley Stadı'nda oynanmasıiçin seferber oldu. Portekiz ise finalinPorto'da oynanması fikriniortaya attı. Son 5 günde İngilizler baskılarını artırırken pandemi nedeniyle finalin yerinin değiştirilmesi isteği karşısında Türkiye Futbol Federasyonu da karşı atağa geçti. TFF, "Bizim de isteklerimiz var" diyerek UEFA ile pazarlığa oturdu.
BU SENEKİ FİNAL PORTO'DA OYNANACAK
İlk olarak, 11 Ağustos'ta İrlanda'nınBelfast kentinde oynanacakUEFA Süper Kupa finalinin Türkiye'yealınması istendi. Bu final ŞampiyonlarLigi şampiyonu (M.City-Chelsea) ile Avrupa Ligi'ni kazanan(Villarreal-M.United) arasında oynanacak.Türkiye'nin diğer talebi iseCumhuriyetimizin 100. yıl dönümüolan 2023'teki Şampiyonlar Ligifinalinin ülkemize verilmesi oldu.UEFA'nın teklifimizi kabul ettiği öğrenildi.Resmi açıklama bugün yapılacak.Bu seneki Şampiyonlar Ligifinali ise Portekiz ekiplerinden Porto'nunDragao Stadı'nda oynanacak.