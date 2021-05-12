FRANSA'DA Lille forması ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında adaylar arasına girdi. Bitime 2 hafta kala PSG'nin 3 puan önünde olan Lille'de Burak, 15 gol ve 5 asistle tarihi bir sezon geçiriyor.oylamada 35 yaşındaki Kral'ın rakipleri... Oylamaya "https://www.tropheesunfp. com" sitesinden katılım sağlanırken ödül töreni 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, kulüp televizyonundan ve resmi siteden yapılan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'ye adeta ceza yağdırdı. Kulüp ile yöneticiler Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle toplamda 160 bin TL para cezası uygulandı.İNGİLTERE Premier Lig'de dün Manchester City, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. City, en yakın rakibiPep Guardiola'nın ekibine ise şampiyonluğu, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü getirdi.