BURAK YILMAZ, Fransa'dayılın en iyisi ödülüne aday
FRANSA'DA Lille forması ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında adaylar arasına girdi. Bitime 2 hafta kala PSG'nin 3 puan önünde olan Lille'de Burak, 15 gol ve 5 asistle tarihi bir sezon geçiriyor. PSG'den Neymar ileMbappe, Lyon'dan Depay ve Monaco'danBen Yedder de oylamada 35 yaşındaki Kral'ın rakipleri... Oylamaya "https://www.tropheesunfp. com" sitesinden katılım sağlanırken ödül töreni 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.
PFDK'dan F.Bahçe'ye160 bin TL ceza geldi
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, kulüp televizyonundan ve resmi siteden yapılan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'ye adeta ceza yağdırdı. Kulüp ile yöneticiler Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle toplamda 160 bin TL para cezası uygulandı. Açıklamada, sarı-lacivertli kulübe 100bin, Pirşen ve Baki'ye de 30'ar bin TLpara cezası verildiği duyuruldu.
Çağlar attı, M.Cityşampiyonluğu kaptı
İNGİLTERE Premier Lig'de dün Manchester City, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. City, en yakın rakibi ManchesterUnited'ın Leicester City'ye mağlupolması sonrası matematiksel olarakligi zirvede bitirmeyi garantiledi. Pep Guardiola'nın ekibine ise şampiyonluğu, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü getirdi. Çağlar, dün Leicester City'nin2. golünü atarak takımınınManU'yu 2-1 yenmesini sağladı.