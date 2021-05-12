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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Spor turu

Spor turu
BURAK YILMAZ, Fransa'da yılın en iyisi ödülüne aday
FRANSA'DA Lille forması ile şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında adaylar arasına girdi. Bitime 2 hafta kala PSG'nin 3 puan önünde olan Lille'de Burak, 15 gol ve 5 asistle tarihi bir sezon geçiriyor. PSG'den Neymar ile Mbappe, Lyon'dan Depay ve Monaco'dan Ben Yedder de oylamada 35 yaşındaki Kral'ın rakipleri... Oylamaya "https://www.tropheesunfp. com" sitesinden katılım sağlanırken ödül töreni 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

PFDK'dan F.Bahçe'ye 160 bin TL ceza geldi
PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, kulüp televizyonundan ve resmi siteden yapılan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'ye adeta ceza yağdırdı. Kulüp ile yöneticiler Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle toplamda 160 bin TL para cezası uygulandı. Açıklamada, sarı-lacivertli kulübe 100 bin, Pirşen ve Baki'ye de 30'ar bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

Çağlar attı, M.City şampiyonluğu kaptı
İNGİLTERE Premier Lig'de dün Manchester City, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. City, en yakın rakibi Manchester United'ın Leicester City'ye mağlup olması sonrası matematiksel olarak ligi zirvede bitirmeyi garantiledi. Pep Guardiola'nın ekibine ise şampiyonluğu, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü getirdi. Çağlar, dün Leicester City'nin 2. golünü atarak takımının ManU'yu 2-1 yenmesini sağladı.

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