Haber hattı

Ligi'ni PSV'nin 14 puan önünde şampiyon tamamlayan Ajax, kupayı eritip taraftarlarına gönderdi. 35. kez zafere ulaşan Amsterdam kulübü, pandemi nedeniyle bu sezon maça gelemeyen 42 bin kombine bilet sahibine, şampiyonluk ödülünün eritilmesi ile yapılan parçaları,mesajıyla gönderdi.dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Portekizli futbolcu, dün Sassuolo karşısında İtalyan devindeki 131. resmi maçına çıktı. Karşılaşmayı Juve 3-1 kazanırken,36 yaşındaki oyuncu böylece Portekiz Milli Takımı, Manchester United ve Real Madrid'in ardından siyah-beyazlı ekiple de 100 gole ulaştı ve bunu başaran ilk futbolcu oldu. Puanını 72'ye yükselten vesezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans Pisti'nde koşulacak. Türkiye'nin gözü ise Moto 3'te yarışan Türk sporcu Deniz Öncü'de olacak. Red Bull KTM Tech3 takımı ile yarışan 17 yaşındaki sporcu,Öncü, "Bu sezon ilk yarışımı kazanmak istiyorum, hazırım" şeklinde iddialı konuştu.yıl Koronavirüs nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları, bu yıl da yapılamayacak gibi görünüyor. 23 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan organizasyonun gerçekleşemeyeceği, Avrupa basınının gündeminde...bugünkü 1. sayfasına taşıdı. Gazete, Japonya'da 4. dalga Koronavirüs yüzünden, ülke kamuoyunda oyunların ertelenmesi gerektiği seslerinin yükseldiğini manşetten verdi.Süper Ligi oluşumundan ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus için UEFA soruşturma başlattı. 19 Nisan'da yapılan açıklama ile kuruluşu ilan edilen ligin üyelerinden Arsenal, M.United, Chelsea, Liverpool, M.City, Tottenham, Milan, Inter, A.Madrid geri adım atarken, 3 kulüp yola devam kararı vermişti.