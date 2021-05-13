Haber hattı

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Giriş Tarihi: 13.5.2021

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Şampiyonluk kupasını eritip taraftara gönderdiler
HOLLANDA Ligi'ni PSV'nin 14 puan önünde şampiyon tamamlayan Ajax, kupayı eritip taraftarlarına gönderdi. 35. kez zafere ulaşan Amsterdam kulübü, pandemi nedeniyle bu sezon maça gelemeyen 42 bin kombine bilet sahibine, şampiyonluk ödülünün eritilmesi ile yapılan parçaları, "Bu sizin için, galibiyetin, tarihin ve Ajax'ın bir parçası" mesajıyla gönderdi.

TEK KIŞILIK DEV KADRO
JUVENTUS'UN dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Portekizli futbolcu, dün Sassuolo karşısında İtalyan devindeki 131. resmi maçına çıktı. Karşılaşmayı Juve 3-1 kazanırken, ikinci golü Ronaldo kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu böylece Portekiz Milli Takımı, Manchester United ve Real Madrid'in ardından siyah-beyazlı ekiple de 100 gole ulaştı ve bunu başaran ilk futbolcu oldu. Puanını 72'ye yükselten ve Şampiyonlar Ligi umutlarını koruyan Juventus, son iki maçını İnter ve Bologna ile oynayacak.

DENİZ ÖNCÜ İLK ZAFERİNİN PEŞİNDE
MOTOGP'DE sezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans Pisti'nde koşulacak. Türkiye'nin gözü ise Moto 3'te yarışan Türk sporcu Deniz Öncü'de olacak. Red Bull KTM Tech3 takımı ile yarışan 17 yaşındaki sporcu, takvimin 5. yarışında pazar günü TSİ 12.00'de piste çıkacak. Öncü, "Bu sezon ilk yarışımı kazanmak istiyorum, hazırım" şeklinde iddialı konuştu.

OLİMPİYAT OYUNLARI YİNE ERTELENEBİLİR
GEÇEN yıl Koronavirüs nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları, bu yıl da yapılamayacak gibi görünüyor. 23 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan organizasyonun gerçekleşemeyeceği, Avrupa basınının gündeminde... Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Liberation, olimpiyatların ertelenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bugünkü 1. sayfasına taşıdı. Gazete, Japonya'da 4. dalga Koronavirüs yüzünden, ülke kamuoyunda oyunların ertelenmesi gerektiği seslerinin yükseldiğini manşetten verdi. Türkiye, şu ana kadar 12 branşta 73 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı kazandı.

UEFA'DAN 3 KULÜBE Süper Lig soruşturması
AVRUPA Süper Ligi oluşumundan ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus için UEFA soruşturma başlattı. 19 Nisan'da yapılan açıklama ile kuruluşu ilan edilen ligin üyelerinden Arsenal, M.United, Chelsea, Liverpool, M.City, Tottenham, Milan, Inter, A.Madrid geri adım atarken, 3 kulüp yola devam kararı vermişti. UEFA, yönetmelik ihlali nedeniyle soruşturma açarken kısa süre içinde bunun sonuçlandırılacağı duyuruldu.

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