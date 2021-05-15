Haber hattı

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Giriş Tarihi: 15.5.2021

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Formula 1 Türkiye GP'si iptal, yeni yarış geliyor
ŞAMPİYONLAR Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasının ardından dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 Türkiye Grand Prix'si de iptal edildi. Türkiye ayağının yerine Avusturya'da yeni bir yarış düzenleneceği açıklandı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise "Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. F1 Yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli" ifadesini kullandı.

Juventus, Çalhanoğlu için kesenin ağzını açtı
MİLAN ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Juventus'un kıskacında. Milano ekibinin yaptığı 4 milyon Euro'ya yanıt vermeyen Hakan'a Juve'nin 5 milyon Euro garanti ücret teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Milano ekibinin bu rakama karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, Torino temsilcisinin 26 yaşındaki yıldızın aklını çelebileceği İtalyan basınında yer aldı.

Milli yelkenci Onur Biriz olimpiyat vizesini aldı
TOKYO Olimpiyatları'nda yelken branşında mücadele edecek Türk sporcuların sayısı 8'e yükseldi. Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, sıralamada yapılan yeni güncelleme ile RS:X rüzgar sörfünde olimpiyata katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biriz'i tebrik etti. Tokyo'nda yelken branşında mücadele edecek milli sporcular şunlar: Alican Kaynar, Ateş Çınar, Deniz Çınar, Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan, Ecem Güzel, Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz.

Uçan: Seçilemeyince hayal kırıklığı yaşadım
ALANYA'NIN başarılı futbolcusu Salih Uçan, EURO 2020 için A Milli Takım'dan davet alamadı. Güneş'in kadrosunda yer bulamayan 27 yaşındaki orta saha, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Milli Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Darbeyle ilgili durumu atlattım. Pes etmek yok, mücadeleye devam."

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