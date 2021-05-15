Haber hattı

ŞAMPİYONLAR Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasının ardından dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 Türkiye Grand Prix'si de iptal edildi. Türkiye ayağının yerineIntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak iseF1 Yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli" ifadesini kullandı.MİLAN ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Juventus'un kıskacında. Milano ekibinin yaptığı 4 milyon Euro'ya yanıt vermeyenMilano ekibinin bu rakama karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, Torino temsilcisinin 26 yaşındaki yıldızın aklını çelebileceği İtalyan basınında yer aldı.TOKYO Olimpiyatları'nda yelken branşında mücadele edecek Türk sporcuların sayısı 8'e yükseldi. Milli yelkenciGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biriz'i tebrik etti. Tokyo'nda yelken branşında mücadele edecek milli sporcular şunlar:ALANYA'NIN başarılı futbolcusu Salih Uçan, EURO 2020 için A Milli Takım'dan davet alamadı. Güneş'in kadrosunda yer bulamayan 27 yaşındaki orta saha, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Milli Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.Darbeyle ilgili durumu atlattım. Pes etmek yok, mücadeleye devam."