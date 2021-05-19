Haber hattı

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Giriş Tarihi: 19.5.2021

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Benzema 6 yıl sonra milli takıma çağrıldı
FRANSA Milli Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosu açıklanırken, en dikkat çeken isim Karim Benzema oldu. 33 yaşındaki golcü, o dönem Lyon forması giyen Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakılmıştı. Yıldız futbolcu, Ekim 2015'ten bu yana Fransa aday kadrosunda ilk kez kendine yer buldu. Benzema bu sezon R.Madrid'de 45 maçta 29 gol atıp, 8 asist kaydetti

126 kiloyum ama babam sağ olsun!
ÇINLI bir iş adamı olan He Shihua, Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Kuju takımını satın aldıktan sonra ender görülen bir transfere imza attı. He Shihua, 2 milyon Euro'ya aldığı kulüpte, 126 kilo olan oğlunu forvet oynatmaya başladı, kendisini ise takımın 10 numarası yaptı. 0-0 biten Sichuan Jiuniu maçında 90'da kendisini oyuna aldı. Takım 5 maçta 1 puan topladı.

Turkcell'le pedallar eğitim için dönecek
TURKSPORU'NUN ve eğitimin destekçisi Turkcell, TURKCELL GranFondo bisiklet yarışını, vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Kampanya ile yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek.

Voleybola yeni destek
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu (TVF) ile kripto para alım satım platformu BtcTurk arasında milli takımlar ana sponsorluğu için iş birliği anlaşması yapıldı. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve milli sporculardan Meryem Boz ile Oğulcan Yatgın katıldı. BtcTurk Üst Yöneticisi Güneri, anlaşmanın kağıt üzerinde 2 yıllık olduğunu ancak uzun yıllar hizmete hazır olduklarını söyledi.

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