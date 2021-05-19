Haber hattı

Benzema 6 yıl sonramilli takıma çağrıldı
FRANSA Milli Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosu açıklanırken, en dikkat çeken isim Karim Benzema oldu. 33 yaşındaki golcü, o dönem Lyon forması giyen Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakılmıştı. Yıldızfutbolcu, Ekim 2015'ten buyana Fransa aday kadrosundailk kez kendine yer buldu. Benzema bu sezon R.Madrid'de 45 maçta 29 gol atıp, 8 asist kaydetti
126 kiloyum amababam sağ olsun!
ÇINLI bir iş adamı olan He Shihua, Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Kuju takımını satın aldıktan sonra ender görülen bir transfere imza attı. He Shihua, 2 milyon Euro'ya aldığı kulüpte, 126kilo olan oğlunu forvet oynatmayabaşladı, kendisini isetakımın 10 numarası yaptı. 0-0 biten Sichuan Jiuniu maçında 90'da kendisini oyuna aldı. Takım 5 maçta 1 puan topladı.
Turkcell'le pedallareğitim için dönecek
TURKSPORU'NUN ve eğitimin destekçisi Turkcell, TURKCELL GranFondo bisiklet yarışını, vefat eden sağlık çalışanlarınınçocukları için eğitim bursu kampanyasınadönüştürdü. Kampanya ile yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek.
Voleybola yeni destek
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu (TVF) ile kripto para alım satım platformu BtcTurk arasındamilli takımlar ana sponsorluğu için iş birliğianlaşması yapıldı. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve milli sporculardan Meryem Boz ile Oğulcan Yatgın katıldı. BtcTurk Üst Yöneticisi Güneri, anlaşmanın kağıt üzerinde 2 yıllık olduğunu ancak uzun yıllar hizmete hazır olduklarını söyledi.