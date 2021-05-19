Haber hattı

FRANSA Milli Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosu açıklanırken, en dikkat çeken isim Karim Benzema oldu. 33 yaşındaki golcü, o dönem Lyon forması giyen Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakılmıştı.Benzema bu sezon R.Madrid'de 45 maçta 29 gol atıp, 8 asist kaydettiÇINLI bir iş adamı olan He Shihua, Çin 2. Ligi'nde mücadele eden Zibo Kuju takımını satın aldıktan sonra ender görülen bir transfere imza attı. He Shihua, 2 milyon Euro'ya aldığı kulüpte,0-0 biten Sichuan Jiuniu maçında 90'da kendisini oyuna aldı. Takım 5 maçta 1 puan topladı.TURKSPORU'NUN ve eğitimin destekçisi Turkcell, TURKCELL GranFondo bisiklet yarışını,Kampanya ile yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell'in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek.TÜRKIYE Voleybol Federasyonu (TVF) ile kripto para alım satım platformuÇevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve milli sporculardan Meryem Boz ile Oğulcan Yatgın katıldı. BtcTurk Üst Yöneticisi Güneri, anlaşmanın kağıt üzerinde 2 yıllık olduğunu ancak uzun yıllar hizmete hazır olduklarını söyledi.