A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 19 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta yapılan kura çekiminde Türkiye Voleybol Federasyonu'nu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu temsil etti.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla 1. torbadan seribaşı olarak kuraya katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda yer aldı. Milliler, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak. Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:



A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek

B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan

C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç