A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, bu yaz en önemli hedeflerinin Olimpiyatlar olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Bahane değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazın en büyük hedefi; Olimpiyatlar'a tam takım ve düzgün gidebilmek. Aktif çalışan 35 oyuncumuz var. Birinci grup, 4 senelik süreçte bizimle ter dökmüş oyuncular, diğer grup ise 2 yıldır takip ettiğimiz daha genç isimler. Plan hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Dünyanın en iyi takımı değiliz ama her takımı yenebiliriz" dedi.