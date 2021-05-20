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Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:59

ile uzattı

Eczacıbaşı Yasemin Güveli ile uzattı

, 'nin sözleşmesini uzattı. Genç oyuncu, "8 senedir formasını gururla giydiğim, ailem gibi gördüğüm ve gelişmemde çok büyük etkisi olan Spor Kulübü’nün formasını önümüzdeki sezonlarda da giymeye devam edeceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapısından yetişen orta oyuncu Yasemin Güveli ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada gençlere verilen önem vurgulanırken yönetim kurulu üyesi Sacit Basmacı, "Yasemin altyapımızdan gelişen genç oyuncularımızdan birisi. Kulübümüzün altyapıya verdiği destek ile daha nice voleybolcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Yasemin'le birlikte uzun yıllar beraber olmak ve yeni başarılar kazanmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan, 2017 yılında A Takım'a yükselen ve kısa sürede turuncu beyazlılar ile önemli başarılara imza atan genç oyuncu Yasemin Güveli ise, "8 senedir formasını gururla giydiğim, ailem gibi gördüğüm ve gelişmemde çok büyük etkisi olan Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün formasını önümüzdeki sezonlarda da giymeye devam edeceğim için çok mutluyum. Kişisel gelişimime devam etmek ve takımıma verebileceğim en büyük katkıyı vermek hedefim. Sağlıklı ve başarı dolu sezonlar olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Eczacıbaşı Yasemin Güveli ile uzattı
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